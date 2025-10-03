'विजयवाड़ा दशहरा कार्निवल' गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, क्यों मिला यह सम्मान?
पहली बार आयोजित विजयवाड़ा कार्निवल ने न केवल अपार लोकप्रियता हासिल की, बल्कि नए कीर्तिमान भी स्थापित किए.
Published : October 3, 2025 at 2:33 PM IST
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भव्य दशहरा कार्निवल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें सबसे बड़ी संख्या में ढोल कलाकारों ने एक साथ प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई. गिनीज टीम ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया.
कार्निवल की मुख्य विशेषताएं:
'विजयवाड़ा उत्सव' के अंतिम दिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. देश-विदेश में विजयादशमी की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए, शहर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. गुरुवार शाम, विजयवाड़ा म्यूनिसिपल स्टेडियम से शुरू होकर बेंज सर्कल पर संपन्न हुआ, जहां भारी भीड़ उमड़ी.
मैसूर और कोलकाता के भव्य कार्निवल की याद दिलाते इस विशाल आयोजन को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु, मंत्री कोल्लू रवींद्र, सांसद केसिनेनी चिन्नी (शिवनाथ) और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माधव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 40 से ज़्यादा सांस्कृतिक मंडलियों और 3,000 कलाकारों के साथ, यह कार्निवल एक भव्य सांस्कृतिक परेड में बदल गया.
कला और संस्कृति का संगम:
इस आयोजन में विविध पारंपरिक और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया. नासिक ढोल, कालिका लोक नृत्य, लम्बाडी नृत्य, गुसाडी, केरल ढोल, तीनमार, कथकली, छड़ी पर चलने वाले, डिमसा, छड़ी भजन, बाघ नृत्य, कोलाटम, यक्ष कला, बेताल सेट, अघोर, गोरिल्ला नृत्य और दप्पू प्रदर्शन. पारंपरिक दशहरा परिधानों में सजे कलाकारों ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के जीवंत प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
विभिन्न राज्यों की भागीदारी:
कार्निवल में 1,000 से अधिक ड्रम कलाकार शामिल हुए. जिनमें चल्लापल्ली से 250, गुंटूर से 200, मुल्लापुड़ी से 300 और कुचिपुड़ी के 250 कलाकार थे. अन्य कलाकार मंडापेटा, रावुलापलेम, रामपचोदावरम, अराकू, बोब्बिली, रेपल्ले, विजयनगरम, विजयवाड़ा, श्रीकाकुलम, राजमुंदरी, भद्राचलम, खम्मम, वारंगल, गुंटूर, ताडेपल्लीगुडेम, धर्मावरम और कुरनूल से आए थे.
पुणे, मुंबई और हैदराबाद जैसे अन्य राज्यों के कलाकारों ने भी भाग लिया. कुल मिलाकर, लगभग 3,000 कलाकारों ने अपनी परंपराओं का प्रदर्शन किया, जिससे विजयवाड़ा कार्निवल एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया.
देवी दुर्गा की शोभायात्राः
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा की विशेष रथयात्रा थी, जिसके साथ पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थीं. इस शानदार शोभायात्रा ने न केवल विजयवाड़ा दशहरा की भव्यता को बढ़ाया, बल्कि भक्ति और उत्सव का सम्मिश्रण भी किया, जिससे एक आध्यात्मिक और उत्सवी माहौल बना.
विजयवाड़ा की सांस्कृतिक पहचान:
सांसद केसिनेनी चिन्नी (शिवनाथ) ने कहा कि विजयवाड़ा उत्सव की सफलता मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बदौलत संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि भविष्य में यह उत्सव अमरावती की एक सांस्कृतिक पहचान बन जाएगी. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि देवी कनक दुर्गा के आशीर्वाद से विजयवाड़ा उत्सव हर साल आयोजित किया जाएगा.
गिनीज रिकॉर्ड और ब्रांड विजयवाड़ा:
विजयवाड़ा उत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास ने शहर को कला, संस्कृति, परंपरा और भक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित किया. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य "दशहरा का अर्थ विजयवाड़ा" की ब्रांड छवि को मज़बूत करना और शहर को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करना था.
