आंध्र प्रदेश: शराब के आदी पिता ने बच्ची को 5000 में बेचा, पुलिस ने बचाया - FATHER SELLS DAUGHTER

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शराब के आदी एक पिता ने बच्ची को बेच दिया और अपहरण का केस दर्ज करवाकर पुलिस को बर्गलाया.

FATHER SELLS DAUGHTER
आंध्र प्रदेश में शराब के आदी पिता ने बच्ची को 5000 में बेचा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 2:59 PM IST

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना में सामने आयी है. शराब के आदी एक पिता ने अपनी तीन साल की बेटी को 5000 रुपये में बेच दिया. वहीं, झूठी अपहरण की शिकायत दर्ज करके पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया. रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने स्विफ्ट एक्शन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले को सुलझा लिया और बच्ची को सकुशल मां के पास पहुंचा दिया.

आरोपी शराब का आदी पिता ने नशे की लत को पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर दी. उसने मासूम बेटी को बेच दिया. जांच में पता चला कि उसके आठ बच्चे हैं. इसमें दो लड़के और छह लड़कियां हैं. उसकी पत्नी अलग रह रही है.

पुलिस के अनुसार आरोपी का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है. वह अक्सर नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध किए. साइकिल चुराई. चौंकाने वाली बात यह है कि तीन साल पहले, उसने अपनी एक बेटी को वेटापलेम में पैसे के लिए बेच दिया था.

6 अगस्त को आरोपी ने अपनी अलग रह रही पत्नी के घर में चला गया और अपनी तीन साल की बेटी को उस समय फुसलाया जब वह खेल रही थी. फिर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा जहां उसने बेटी को बेच दिया. पुलिस के अनुसार 7 अगस्त को आरोपी ने 5000 रुपये में बेटी को बेच दिया. बेटी को खरीदने वाला उससे भीख मांगने की योजना बनाया था.

झूठी शिकायत दर्ज करायी

आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई. उसने दावा किया गया था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया. हालांकि, उसके विरोधाभासी बयान के चलते पुलिस को शक हुआ. जीआरपी इंस्पेक्टर जेवी रमाना ने पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए वेटापलेम पुलिस से संपर्क किया. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया जिसमें आरोपी को बेटी को बेचते हुए हुए देखा गया.

इसके बाद पुलिस टीम ने काफी छानबीन के बाद उसे आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लड़की को खरीदा था और उसे भीख मांगने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा था. बच्चे को सुरक्षित रूप से बचाया गया और वापस विजयवाड़ा लाया गया. जीआरपी ने श्रीवानी की मां से संपर्क किया और उसे बच्ची कौ लौटा दिया.

