ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री स्टालिन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं विजय: सेंथिल बालाजी

सेंथिल बालाजी ने कहा कि करूर में ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए.

balaji
सेंथिल बालाजी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने TVK नेता विजय पर मुख्यमंत्री स्टालिन पर दोष मढ़ने के लिए उनको बदनाम करने आरोप लगाया है. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि करूर में हुई भगदड़ बहुत भयानक है. इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सेंथिल बालाजी कहा, "मैंने अपने 29 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी. ऐसी त्रासदी फिर कहीं नहीं होनी चाहिए. हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम पिछले तीन दिनों से प्रभावित लोगों को सांत्वना दे रहे हैं. हमने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की है."

उन्होंने कहा कि करूर में ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई. चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की हो. ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए. हम मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का तुरंत आकर प्रभावित लोगों को सांत्वना देने के लिए धन्यवाद करते हैं. हम करूर की घटना को राजनीतिक नहीं मानते. हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए और ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए प्रयास करने चाहिए.

'विजय की गाड़ी के शीशे बंद थे'
पूर्व मंत्री ने कहा कि विजय की गाड़ी के शीशे बंद थे और लाइटें बंद थीं. चूँकि भीड़ पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस ने विजय को 50 मीटर आगे अपनी गाड़ी रोकने की सलाह दी, लेकिन वह उनकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ते रहे. चूंकि एक हजार से ज़्यादा लोग लाए गए थे, इसलिए सभा स्थल पर और भी भीड़ हो गई. यही इस दुर्घटना का मुख्य कारण है. सरकार ने वो सब कुछ किया जो उसे करना था. लेकिन विजय ने वो कुछ भी नहीं किया जो एक नेता को करना चाहिए.

जूता फेंकने की घटना पर क्या बोले पूर्व मंत्री?
उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बात की थी. उन्होंने मेरे बारे में 16वें मिनट में बात की, जबकि जूता फेंकने की घटना छठे मिनट में हुई थी. हो सकता है किसी ने विजय का ध्यान आकर्षित करने के लिए जूता फेंका हो.

मंत्री ने कहा, "मुझे सूचना मिली कि सभा में कुछ लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है. जैसे ही यह खबर मिली, मैं अमरावती अस्पताल गया. AIADMK के जिला सचिव 8 बजे वहां पहुंच गए. घटना के बारे में सुनने के बाद भी, क्या आप मुझसे चेन्नई का टिकट बुक करने के लिए कह रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उस रास्ते जाना चाहिए था. मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा. अगर उन्हें कोई समस्या होगी, तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा.

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं
उन्होंने कहा कि विजय के पास आने वाली भीड़ बेकाबू नहीं, बल्कि बेकाबू भीड़ है. करूर चुनाव प्रचार के दौरान पीने के पानी सहित कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं. घटना के अगले दिन वहां 2000 से ज़्यादा चप्पलें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन क्या किसी ने एक भी पानी की बोतल देखी? अगर विजय चार बजे आ जाते तो यह घटना नहीं होती.

यह भी पढ़ें- Karur Stampede: TVK प्रमुख विजय ने दो हफ्ते तक प्रचार अभियान स्थगित किया

For All Latest Updates

TAGGED:

SENTHIL BALAJI ON TVK RALLYSENTHIL BALAJI ON VIJAYKARUR STAMPEDEMK STALINSENTHIL BALAJI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.