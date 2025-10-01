ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री स्टालिन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं विजय: सेंथिल बालाजी

चेन्नई: पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने TVK नेता विजय पर मुख्यमंत्री स्टालिन पर दोष मढ़ने के लिए उनको बदनाम करने आरोप लगाया है. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि करूर में हुई भगदड़ बहुत भयानक है. इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सेंथिल बालाजी कहा, "मैंने अपने 29 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी. ऐसी त्रासदी फिर कहीं नहीं होनी चाहिए. हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम पिछले तीन दिनों से प्रभावित लोगों को सांत्वना दे रहे हैं. हमने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की है."

उन्होंने कहा कि करूर में ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई. चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की हो. ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए. हम मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का तुरंत आकर प्रभावित लोगों को सांत्वना देने के लिए धन्यवाद करते हैं. हम करूर की घटना को राजनीतिक नहीं मानते. हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए और ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए प्रयास करने चाहिए.

'विजय की गाड़ी के शीशे बंद थे'

पूर्व मंत्री ने कहा कि विजय की गाड़ी के शीशे बंद थे और लाइटें बंद थीं. चूँकि भीड़ पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस ने विजय को 50 मीटर आगे अपनी गाड़ी रोकने की सलाह दी, लेकिन वह उनकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ते रहे. चूंकि एक हजार से ज़्यादा लोग लाए गए थे, इसलिए सभा स्थल पर और भी भीड़ हो गई. यही इस दुर्घटना का मुख्य कारण है. सरकार ने वो सब कुछ किया जो उसे करना था. लेकिन विजय ने वो कुछ भी नहीं किया जो एक नेता को करना चाहिए.