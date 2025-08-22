उडुपी: कर्नाटक के उडुपी में विदुषी दीक्षा ने 9 दिनों तक लगातार 216 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश शुरू कर दी है.

बता दें कि यह नृत्य मैराथन 21 अगस्त को दोपहर 3.30 बजे डॉ. जी. शंकर महिला महाविद्यालय, अज्जरकड़ के स्नातकोत्तर हॉल में शुरू हुआ है. इस मैराथन नृत्य का समापन 30 अगस्त को होगा. कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक रघुपति भट्ट और विशिष्ट अतिथियों ने किया. वहीं विदुषी की हौसला आफजाई और उसका नृत्य देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव: विदुषी दीक्षा के इस जुनून को लेकर पूर्व विधायक रघुपति भट ने कहा, "दीक्षा ने रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से यह चुनौती ली है और 9 दिनों तक नृत्य करने की कसम खाई है. उसने इसके लिए अच्छी तैयारी की है."

उन्होंने कहाकि जब वह पहली बार इस विचार के साथ आई, तो मुझे आश्चर्य हुआ. लेकिन साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ, सब कुछ संभव है.

रघुपति भट ने कहा, कि "मैं उसके प्रयास में उसकी सफलता की कामना करता हूं और उडुपी जिले का गौरव बढ़ाता हूं. यह कॉलेज देवी सरस्वती का मंदिर है और उसे पूर्व छात्र के रूप में आशीर्वाद मिला है."

यही हमारी शिक्षाओं का सच्चा फल: विदुषी दीक्षा के गुरु श्रीधर बन्नाजे ने कहा, "मेरी छात्रा दीक्षा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है और वह सभी के आशीर्वाद की हकदार है. जब वह पहली बार वो मेरे पास आई थी, तो मैंने उसे अपनी शैक्षणिक परीक्षाएं पूरी करने और तैयारी करने की सलाह दी थी. ऐसी समर्पित छात्रा का होना ही हमारी शिक्षाओं का सच्चा फल है."

यशवंत एम. जी., जिन्होंने पहले 24 घंटे लगातार गाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ने कहा, "जब दीक्षा के मन में यह विचार आया, तो हमने पहले चुनौतियों पर विचार किया. फिर उसने रघुपति भट्ट से मदद ली. उन्होंने उसे महेश ठाकुर से मिलने का सुझाव दिया. इस तरह यह संभव हुआ.

उन्होंने कहाकि गायन और नृत्य के नियम अलग-अलग हैं. उन्हें हर तीन घंटे में 15 मिनट का आराम मिलता है. यह प्रयास मानसिक तनाव को कम करता है. इसलिए दर्शकों की हर मुस्कान और प्रोत्साहन उनके लिए प्रेरणा है. गोल्डन बुक के एशिया प्रमुख भी कार्यक्रम की देखरेख के लिए मौजूद रहेंगे."

गौर करें तो नृत्य शुरू होने से पहले दीक्षा ने कहा, "मुझे इस यात्रा की शुरुआत करके खुशी हो रही है. मैं सभी के सहयोग और आशीर्वाद की कामना करती हूं."