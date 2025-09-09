उपराष्ट्रपति चुनावः AAP ने मतदान से दूर रहने वाली पार्टियों पर बीजेपी के समर्थन करने का लगाया आरोप
शिरोमणि अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है, क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार से कोई मदद न मिलने से नाराज हैं.
Published : September 9, 2025 at 3:44 PM IST
नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया. कुछ पार्टियों ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला लिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने या उसका बहिष्कार करने वाली पार्टियों की आलोचना की. आरोप लगाया कि उनका रुख भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के समान है.
सिंह ने एएनआई से कहा, "वे भाजपा का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है. इसका मतलब है कि उन्होंने मोदी का समर्थन किया है. पंजाब और पूरे देश को पता चल गया है कि इस तरह के संकट के समय में अकाली दल भाजपा के साथ खड़ा है. वे बाहर कुछ कहते हैं, लेकिन अंदर एक साथ खड़े होते हैं."
VIDEO | “Parties which are abstaining from voting in VP polls are supporting BJP and PM Modi,” says AAP MP Sanjay Singh on BJD, BRS, Akali Dal abstaining from voting in Vice Presidential polls.— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MYHnHgBOEL
अपनी पार्टी की ओर से क्रॉस-वोटिंग की संभावना से इनकार करते हुए, राज्यसभा सांसद ने कहा कि सभी आप सांसद संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के भीतर भी क्रॉस-वोटिंग हो सकती है. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव को अप्रत्याशित नतीजों का उदाहरण बताया.
सिंह ने कहा, "पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने और उन्हें वोट देने का फैसला किया है. हमारे सांसद उन्हें वोट देंगे. हमारी पार्टी में ऐसी कोई संभावना (क्रॉस वोटिंग की) नहीं है. अन्य दलों को अपने वोटों की जांच करनी होगी. हमारे सभी वोट विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को जाएंगे."
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है. बीजू जनता दल (बीजेडी) ने मतदान से दूरी बनाए रखी है. जबकि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान में भाग नहीं लेने का फैसला किया है. शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने घोषणा की है कि वह चुनाव का बहिष्कार करेगा, क्योंकि पंजाब के लोग केंद्र या राज्य सरकार से कोई मदद न मिलने से नाराज हैं.
पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने वोट डाला. पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा में जेडी(एस) सांसद एचडी देवेगौड़ा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डालने व्हीलचेयर पर पहुंचे. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांझी और सुरेश गोपी ने सीपी राधाकृष्णन के प्रति समर्थन और उनकी जीत में विश्वास व्यक्त किया. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "एनडीए की जीत पक्की है. सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे।" मांझी ने कहा, "एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव ज़रूर जीतेंगे." सुरेश गोपी ने कहा, "मैंने सीपी राधाकृष्णन को अपनी वैचारिक प्रणाली में हज़ारों कार्यकर्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता या सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक पाया."
क्यों हो रहा चुनावः
जुलाई में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था. जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए सोमवार 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था. धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था. उनका कार्यकाल 2027 तक था. उनका इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया था.
इसे भी पढ़ेंः
- लाइव उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: पीएम मोदी, शाह, राहुल और सोनिया गांधी समेत कइयों ने डाला वोट, दोपहर तक 67 फीसदी मतदान
- डर या मजबूरी: उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा बीजद, कल सुबह 10 बजे से पड़ेंगे वोट
- बी सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना, लगाये गंभीर आरोप!
- 9 सितंबर को होगा उप-राष्ट्रपति का चुनाव, कांग्रेस ने जस्टिस रेड्डी को बताया बेहतर उम्मीदवार