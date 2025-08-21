ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी.

बी. सुदर्शन रेड्डी ने समर्थन के लिए केजरीवाल से की मुलाकात
बी. सुदर्शन रेड्डी ने समर्थन के लिए केजरीवाल से की मुलाकात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 5:57 PM IST

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों (इंडिया ब्लॉक) के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया. उसके बाद चुनाव में समर्थन के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी शुरू कर दी. इसी कड़ी में गुरुवार शाम को सुदर्शन रेड्डी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से भी मुलाकात की. वह केजरीवाल के फिरोजशाह रोड स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. केजरीवाल ने उन्हें पार्टी का समर्थन देने का वादा किया.

आम आदमी पार्टी के 9 सदस्य राज्यसभा और 3 सदस्य लोकसभा में हैं. बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को ही नामांकन के अंतिम दिन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है. इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा सदस्य और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे.

बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कैंडिडेट और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था. चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन के बाद कहा है कि यह चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उस भारत के विचार की पुष्टि करता है जहां संसद ईमानदारी से काम करे, असहमति का सम्मान हो और संस्थाएँ स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करें.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी ने संकल्प लिया कि अगर वे निर्वाचित होते हैं, तो उपराष्ट्रपति पद की भूमिका निष्पक्षता, गरिमा और संवाद व शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे. रेड्डी ने एक बयान में कहा कि उन्हें विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का सम्मान मिला. यह काम विनम्रता, ज़िम्मेदारी और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ किया.

पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधि के छात्र और इस गणराज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं में निहित एक नागरिक के रूप में, जनसेवा के मेरे जीवन ने मुझे सिखाया है कि भारत की असली ताकत प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और हमारी विविधता में एकता में निहित है.

