उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: NDA और इंडिया ब्लॉक ने आज बुलाई बैठक, 9 सितंबर को होगी वोटिंग

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में यह तो तय है कि इस बार उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से ही होगा. विस्तार से पढ़ें.

VICE PRESIDENTIAL ELECTION 2025
महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस सिलसिले में आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी सांसदों से मुलाकात करेंगे. वहीं, विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने भी एक वर्चुअल बैठक बुलाई है, जो रात 8 बजे होगी. बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मंगलवार 9 सितंबर को होगा.

भाजपा ने अपने सभी सांसदों को एक औपचारिक पत्र जारी कर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली बुलाया है, जहां वे चुनाव की तैयारियों के तहत नड्डा द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भी शामिल होंगे. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है. जानकारी मिली है कि चुनाव के दिन तक भाजपा सांसदों का कार्यक्रम काफी व्यस्त है.

शनिवार और सोमवार के बीच वे दो वर्कशॉप और डिनर में भाग लेंगे. बात कल रविवार की करें तो सांसद संसद के जीएमसी बालयोगी सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला के लिए एकत्र होंगे, जिसके बाद सोमवार को तीन घंटे की एक और कार्यशाला होगी. उसी शाम, एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रात्रिभोज बैठक में शामिल होंगे.

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अगले दिन, मंगलवार 9 सितंबर को होगा. संख्याबल के खेल के संदर्भ में, एनडीए के राधाकृष्णन को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी पर बढ़त प्राप्त है. वर्तमान में, लोकसभा में 542 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 240 सांसद हैं. भाजपा के निचले सदन में 293 सांसद और उच्च सदन में 134 सांसद हैं, और सहयोगी दलों के समर्थन से, एनडीए की कुल ताकत दोनों सदनों में 427 हो जाती है.

दूसरी ओर, इंडिया ब्लॉक पार्टियों के पास 235 लोकसभा सांसद और 77 राज्यसभा सांसद हैं. उनकी संयुक्त ताकत 312 है और यदि आम आदमी पार्टी 11 सांसदों के साथ समर्थन देती है, तो कुल संख्या 323 तक पहुंच जाएगी. अन्य गुटनिरपेक्ष दलों में, वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है और उनके 11 सांसदों के साथ, राधाकृष्णन के समर्थन में कुल संख्या 433 हो जाती है, जिससे उन्हें इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पर आरामदायक और निर्णायक बढ़त मिल जाती है.

इस बीच, भाजपा ने तमिलनाडु के विपक्षी दलों से भी अपील की है कि वे राधाकृष्णन के समर्थन में एकजुट होकर 'अपनी ऐतिहासिक भूल सुधारें', डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नामांकन के समय, जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया था.

पढ़ें: Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

