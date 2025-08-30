रांची: झारखंड में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है. यूपीए की ओर से प्रत्याशी बने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और आगामी 9 सितंबर को होने वाले मतदान में सहयोग की अपील की. ​​दोनों नेताओं की आज दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई.

बैठक के बाद कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी-अपनी तैयारियां हैं. यूपीए के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस चुनाव को प्रभावी बनाने पर विचार कर रहे हैं. इस चुनाव की तैयारियां भी पूरे जोश और उत्साह के साथ की जा रही हैं. हमारी ओर से प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी सभी मतदाताओं और दलों से संपर्क कर रहे हैं. हम उनकी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हमने बैठक की है.

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सीएम हेमंत सोरेन से मिलने और उनका समर्थन मांगने आया हूं. उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात पर सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा हुई है. केंद्र सरकार का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और बाद में अदालत ने बरी किया, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है. जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल जाना पड़ा, उससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, जिसे कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता.

बी सुदर्शन रेड्डी और सीएम हेमंत सोरेन की प्रेस वार्ता (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को बरी कर दिया, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया. अगर इसका जवाब नहीं मिलता तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता. संविधान निर्माण के समय का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मतदाता को परिभाषित किया गया था, नागरिकता को नहीं. बी सुदर्शन रेड्डी ने SIR को एक समस्या बताते हुए कहा कि हाल के दिनों में कार्य और कर्तव्य जैसे शब्दों की जगह शक्ति ने ले ली है, जो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है.

उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह उनका अपना फैसला है और इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है. उन्होंने प्रत्याशी बनने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि देश के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे प्रत्याशी बनने के लिए कहा है.

केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बहुमत का हवाला देकर आप कुछ नहीं कर सकते. बहुमत के नाम पर नए-नए नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है. मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ़ यूपीए बल्कि भाजपा नेताओं से भी मिलूंगा और वोट देने की अपील करूंगा. उन्होंने कहा कि मैं सभी को पत्र लिख रहा हूं और उनसे मिलकर भी समर्थन मांगूंगा. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के शीर्ष नेता मुझे मिलने की इजाज़त देंगे, तो मैं उनसे भी मिलकर समर्थन मांगूंगा.

मीडिया के एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान में गुप्त मतदान का प्रावधान है, इसलिए मैं विपक्षी दल के मतदाताओं से क्रॉस वोटिंग करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बात कर रहा हूं. चंद्रबाबू नायडू जैसे प्रतिनिधियों के समर्थन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें उनका समर्थन मिलने का पूरा भरोसा है. इस मौके पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत और जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ माजी और सरफराज अहमद समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, झारखंड प्रभारी के राजू, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद थे.

