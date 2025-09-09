ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: CP राधाकृष्णन के साथ कौन, सुदर्शन रेड्डी को किसका समर्थन? पार्टियों की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है. लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य गुप्त मतदान के माध्यम से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी में से किसी एक को इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुन रहे हैं. यह पद इस साल जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण खाली हुआ था.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सदस्य होते हैं. वर्तमान में राज्यसभा में छह और लोकसभा में एक सीट रिक्त होने के कारण 781 हैं. राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543 सदस्य वोटिंग के पात्र होते हैं. इसके अलावा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव में कम से कम 14 सांसदों - बीजेडी के सात, बीआरएस के चार, शिरोमणि अकाली दल का एक और दो निर्दलीय - के मतदान न करने के कारण, कुल 767 सांसदों के मतदान करने की उम्मीद है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ एनडीए के 429 सांसद राधाकृष्णन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 324 विपक्षी सांसद रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है.

लोकसभा में सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने वाली पार्टियों की पूरी सूची