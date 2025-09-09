उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: CP राधाकृष्णन के साथ कौन, सुदर्शन रेड्डी को किसका समर्थन? पार्टियों की पूरी लिस्ट
BJD, BRS, SAD और दो निर्दलीय सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से परहेज किया है.
Published : September 9, 2025 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है. लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य गुप्त मतदान के माध्यम से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी में से किसी एक को इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुन रहे हैं. यह पद इस साल जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण खाली हुआ था.
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सदस्य होते हैं. वर्तमान में राज्यसभा में छह और लोकसभा में एक सीट रिक्त होने के कारण 781 हैं. राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543 सदस्य वोटिंग के पात्र होते हैं. इसके अलावा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं.
उपराष्ट्रपति चुनाव में कम से कम 14 सांसदों - बीजेडी के सात, बीआरएस के चार, शिरोमणि अकाली दल का एक और दो निर्दलीय - के मतदान न करने के कारण, कुल 767 सांसदों के मतदान करने की उम्मीद है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ एनडीए के 429 सांसद राधाकृष्णन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 324 विपक्षी सांसद रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है.
लोकसभा में सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने वाली पार्टियों की पूरी सूची
- भारतीय जनता पार्टी (BJP)- 240 सांसद
- तेलुगु देशम (TDP) - 16 सांसद
- जनता दल-यूनाइटेड (JDU)- 12
- लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJPRV) - 5
- अपना दल-सोनीलाल (ADAL) - 1 0 1
- आजसू पार्टी (AJSUP) - 1
- असम गण परिषद (AGP) - 1
- जनसेना पार्टी (JNP) - 2
- शिव सेना (SHS) - 7
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) - 1
- यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल (UPPL) - 1
- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा-सेक्युलर (HAMS) - 1
- राष्ट्रीय लोक दल (RLD)- 2
- जनता दल-सेक्युलर (JDS) - 2
- सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) - 1
राज्यसभा में
- भारतीय जनता पार्टी (BJP)- 102
- ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) - 4
- जनता दल यूनाइटेड - 4
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - 3
- तेलुगु देशम पार्टी - 2
- असम गण परिषद - 1
- जनता दल सेक्युलर- 1
- नेशनल पीपुल्स पार्टी - 1
- राष्ट्रीय लोक दल - 1
- राष्ट्रीय लोक मोर्चा - 1
- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया - 1
- शिव सेना - 1
- तमिल मनीला कांग्रेस - 1
- यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी-लिबरल - 1
- निर्दलीय - 1 (कार्तिकेय शर्मा)
- मनोनीत सदस्य - 7
लोकसभा में बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने वाली पार्टियों की पूरी सूची
- कांग्रेस - 99
- समाजवादी पार्टी (SP)- 37
- ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) - 28 (एक सीट खाली)
- द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) - 22
- शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) (SHSUBT) - 9
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) - 8
- राष्ट्रीय जनता दल (RJD)- 4
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPIM) - 4
- इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) - 3
- झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)- 3
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) 2
- विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK)-2
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)-2
- जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (JKNC)-2
- केरल कांग्रेस - 1
- रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP)-1
- वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (VOTPP) - 1
- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLTP) - 1
- भारत आदिवासी पार्टी - 1
- मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK) - 1
- स्वतंत्र -3
राज्यसभा में
- कांग्रेस - 27
- ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस - 13
- द्रविड़ मुनेत्र कड़गम - 10
- राष्ट्रीय जनता दल - 5
- CPIM- 4
- समाजवादी पार्टी- 4
- झारखंड मुक्ति मोर्चा - 1
- CPI - 2
- IUML - 2
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) - 2
- शिव सेना (UBT) - 2
- आंचलिक गण मोर्चा - 1
- केरल कांग्रेस (एम) - 1
- मक्कल निधि मय्यम - 1
- स्वतंत्र - 1
गौरतलब है कि लोक सभा और राज्य सभा में कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो न तो एनडीए के साथ गठबंधन में हैं और न ही इंडिया ब्लॉक के साथ. लोक सभा में मौजूद ऐसे दलों में शामिल हैं:-
- युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) - 4
- आम आदमी पार्टी (AAP)- 3
- आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम (ASPKR) - 1
- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) - 1
- शिरोमणि अकाली दल (SAD) - 1
- ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) - 1
- इंडिपेंडे्ट -4
राज्य सभा में कौन से दल हैं?
- आम आदमी पार्टी - 9
- बीजू जनता दल - 7
- युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी - 7 सदस्य
- भारत राष्ट्र समिति (BRS)-4
- बहुजन समाज पार्टी (BSP)- 1
- मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) - 1
- स्वतंत्र - 1 सदस्य
बता दें कि BJD, BRS, SAD और दो निर्दलीय सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से परहेज किया है, जिसका अर्थ है कि कम से कम 384 वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा.
