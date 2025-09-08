ETV Bharat / bharat

कल देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

संतु दास

नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है. मंगलवार को वोटिंग और मतगणना होगी. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है. इस चुनाव में कुल 782 सांसद (लोकसभा और राज्यसभा सदस्य) वोट डालने के पात्र हैं. वे दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

संविधान के अनुच्छेद 66 (1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है. देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए मतदान मंगलवार को संसद भवन में सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा. भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है.

तैयारी पूरीः

ईटीवी भारत से बात करते हुए, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कुल मिलाकर 782 सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा दोनों से) मतदान के पात्र हैं." मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के वसुधा स्थित कमरा संख्या एफ-101 में मतपत्र के माध्यम से होगा. मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "एक समय में छह सदस्य वोट डालने के लिए कमरे में प्रवेश कर सकते हैं. छह केबिन बनाए गए हैं जहां वे अपने-अपने मतपत्र पर निशान लगा सकते हैं और उसके बाद उसे मतपेटी में डाल सकते हैं." उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए इस कमरे में पहुंचना होगा.

मतदान की वीडियोग्राफी:

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया आम चुनावों जैसी ही है. अंतर यह है कि आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल होता है, यहां ईवीएम नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से मतदान होता है." यहां मतदाता दोनों सदनों के सभी सांसद होते हैं.

कैसे करते हैं मतदानः

आचार्य ने कहा, "सांसदों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के पास जाना होगा जहां मतदान होगा. वहां उन्हें मतपत्र दिया जाएगा. मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध होते हैं. इसलिए जब मतपत्र उन्हें सौंप दिया जाता है, आरओ मतदाता सूची में सांसद के नाम के सामने एक निशान लगाएगा. "