कल देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार रिटायर न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है.

Vice President Election
सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी. (FIle Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 5:47 PM IST

संतु दास

नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है. मंगलवार को वोटिंग और मतगणना होगी. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है. इस चुनाव में कुल 782 सांसद (लोकसभा और राज्यसभा सदस्य) वोट डालने के पात्र हैं. वे दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

संविधान के अनुच्छेद 66 (1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है. देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए मतदान मंगलवार को संसद भवन में सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा. भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है.

तैयारी पूरीः

ईटीवी भारत से बात करते हुए, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कुल मिलाकर 782 सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा दोनों से) मतदान के पात्र हैं." मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के वसुधा स्थित कमरा संख्या एफ-101 में मतपत्र के माध्यम से होगा. मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "एक समय में छह सदस्य वोट डालने के लिए कमरे में प्रवेश कर सकते हैं. छह केबिन बनाए गए हैं जहां वे अपने-अपने मतपत्र पर निशान लगा सकते हैं और उसके बाद उसे मतपेटी में डाल सकते हैं." उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए इस कमरे में पहुंचना होगा.

मतदान की वीडियोग्राफी:

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया आम चुनावों जैसी ही है. अंतर यह है कि आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल होता है, यहां ईवीएम नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से मतदान होता है." यहां मतदाता दोनों सदनों के सभी सांसद होते हैं.

कैसे करते हैं मतदानः

आचार्य ने कहा, "सांसदों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के पास जाना होगा जहां मतदान होगा. वहां उन्हें मतपत्र दिया जाएगा. मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध होते हैं. इसलिए जब मतपत्र उन्हें सौंप दिया जाता है, आरओ मतदाता सूची में सांसद के नाम के सामने एक निशान लगाएगा. "

उन्होंने कहा, "इसके बाद सांसद बनाए गए केबिनों में जाएंगे, अपना वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद वे बाहर आकर मतपत्र को मतपेटी में डाल सकते हैं, जो कमरे के बीच में रखी जाएगी."

पर्यवेक्षक रखते हैं नजरः

लोकसभा के पूर्व महासचिव ने कहा, "मतदान कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ उम्मीदवार का एक प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है. वे मतदान प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे. अगर कुछ अनियमितता होती है, तो वे उस पर आपत्ति जताएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में लाएंगे. चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक भी वहां मौजूद रहेंगे. वे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं."

क्या उम्मीदवार वोट डाल सकते हैं?

आचार्य ने कहा, "उम्मीदवार केवल तभी वोट डाल सकते हैं जब वे सांसद हों. अगर वे सांसद नहीं हैं, तो वे वोट नहीं डाल सकते."

संख्या बल क्या हैः

लोकसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या 293 और विपक्ष के सदस्यों की संख्या 234 है, जबकि राज्यसभा में क्रमशः 132 और 77 है. भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने सांसदों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला शुरू की. सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के सांसदों की बैठक हुई, जिसे मतदान से एक दिन पहले एकता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है.

क्यों हो रहा चुनावः

जुलाई में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था. जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए सोमवार 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था. धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था. उनका कार्यकाल 2027 तक था. उनका इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया था.

September 8, 2025

