नई दिल्ली: 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में कम से कम दो लोकसभा सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र दिए जाएंगे. उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों के अनुसार केवल वे मतदाता जो निवारक हिरासत (preventive detention) में हैं, डाक मतपत्रों के माध्यम से उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं.

दो लोकसभा सदस्य - शेख अब्दुल रशीद (बारामूला) और अमृतपाल सिंह (खडूर साहिब) - अलग-अलग जेलों में बंद हैं और वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के पात्र होंगे.

अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित सरकार संसद सदस्य का नाम, हिरासत का स्थान और अन्य प्रासंगिक विवरण चुनाव आयोग को बताएगी, जो संबंधित मतदाता को डाक मतपत्र भेजेगा. अन्य सभी मतदाताओं को अपना वोट संसद भवन में डालना होगा, जहां 9 सितंबर को मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा.

नियमों के अनुसार, कोई भी मतदाता प्रॉक्सी के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सकता है और कोई अशिक्षित या विकलांग मतदाता अपना वोट दर्ज करने के लिए पीठासीन अधिकारी की मदद ले सकता है.

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा, "दोनों लोकसभा सदस्य हिरासत में हैं और दोषी नहीं हैं, इसलिए दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं."

रशीद आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में हैं और डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं.

पिछले महीने जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव हो रहा है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की गई थी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है.

सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गबंधन 'इंडिया' ने अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है.

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं. वर्तमान निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 781 है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए को कम से कम 422 सदस्यों के समर्थन के साथ निर्णायक बढ़त हासिल है. खात बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है, क्योंकि ये गुप्त मतदान के माध्यम से होते हैं.

