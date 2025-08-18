अनामिका रत्ना.
नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन 20 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. कुल चार सेट में एनडीए उम्मीदवार नॉमिनेशन के फाइल करेंगे. हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे. एक सेट में पहले प्रस्तावक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर होंगे. ऐसे ही तीन सेट सेट और फाइल करेंगे जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे.
इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सोमवार 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे. बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के घर बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे. जेडीयू नेता संजय झा, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, मिलिंद देवड़ा, एआईएडीएमके नेता थंबी दुरै, टीडीपी नेता लावु श्रीकृष्णा, एजीपी नेता बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, एलजेपी नेता चिराग पासवान पहुंचे.
मंगलवार 19 अगस्त को एनडीए के सासंदों के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बैठक होगी. एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन से परिचय कराया जाएगा. नामांकन की औपचारिकताओं पर चर्चा होगी. नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होंगे. मंगलवार सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन से सांसदों का परिचय कराया जाएगा.
दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दीं और उनके दशकों के सार्वजनिक सेवा कार्यों का उल्लेख किया.
Met Thiru CP Radhakrishnan Ji. Conveyed my best wishes on his being the NDA’s Vice Presidential nominee. His long years of public service and experience across domains will greatly enrich our nation. May he continue to serve the nation with the same dedication and resolve he has… pic.twitter.com/5vjFzzwUqn— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दल के साथ चर्चा करने के बाद, उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. सोमवार को राजनाथ सिंह ने इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को फोन कर सर्वसम्मति से चुनाव कराये जाने के लिए समर्थन मांगा.
चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. 31 जुलाई, 2024 से इस पद पर आसीन हैं. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला. राधाकृष्णन, कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए. तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
