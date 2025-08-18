ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव: NDA प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को करेंगे नामांकन, पीएम मोदी बनेंगे प्रस्तावक - VICE PRESIDENT ELECTION

NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सोमवार को दिल्ली पहुंचे. प्रह्लाद जोशी के आवास पर एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई.

Vice President Election
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के घर बैठक हुई. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 8:45 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन 20 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. कुल चार सेट में एनडीए उम्मीदवार नॉमिनेशन के फाइल करेंगे. हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे. एक सेट में पहले प्रस्तावक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर होंगे. ऐसे ही तीन सेट सेट और फाइल करेंगे जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे.

इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सोमवार 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे. बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के घर बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे. जेडीयू नेता संजय झा, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, मिलिंद देवड़ा, एआईएडीएमके नेता थंबी दुरै, टीडीपी नेता लावु श्रीकृष्णा, एजीपी नेता बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, एलजेपी नेता चिराग पासवान पहुंचे.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के घर बैठक हुई. (ETV Bharat)

मंगलवार 19 अगस्त को एनडीए के सासंदों के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बैठक होगी. एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन से परिचय कराया जाएगा. नामांकन की औपचारिकताओं पर चर्चा होगी. नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होंगे. मंगलवार सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन से सांसदों का परिचय कराया जाएगा.

दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दीं और उनके दशकों के सार्वजनिक सेवा कार्यों का उल्लेख किया.

रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दल के साथ चर्चा करने के बाद, उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. सोमवार को राजनाथ सिंह ने इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को फोन कर सर्वसम्मति से चुनाव कराये जाने के लिए समर्थन मांगा.

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. 31 जुलाई, 2024 से इस पद पर आसीन हैं. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला. राधाकृष्णन, कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए. तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

Vice President Election
एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन का स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन 20 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. कुल चार सेट में एनडीए उम्मीदवार नॉमिनेशन के फाइल करेंगे. हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे. एक सेट में पहले प्रस्तावक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर होंगे. ऐसे ही तीन सेट सेट और फाइल करेंगे जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे.

इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सोमवार 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे. बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के घर बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे. जेडीयू नेता संजय झा, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, मिलिंद देवड़ा, एआईएडीएमके नेता थंबी दुरै, टीडीपी नेता लावु श्रीकृष्णा, एजीपी नेता बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, एलजेपी नेता चिराग पासवान पहुंचे.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के घर बैठक हुई. (ETV Bharat)

मंगलवार 19 अगस्त को एनडीए के सासंदों के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बैठक होगी. एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन से परिचय कराया जाएगा. नामांकन की औपचारिकताओं पर चर्चा होगी. नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होंगे. मंगलवार सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन से सांसदों का परिचय कराया जाएगा.

दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दीं और उनके दशकों के सार्वजनिक सेवा कार्यों का उल्लेख किया.

रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दल के साथ चर्चा करने के बाद, उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. सोमवार को राजनाथ सिंह ने इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को फोन कर सर्वसम्मति से चुनाव कराये जाने के लिए समर्थन मांगा.

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. 31 जुलाई, 2024 से इस पद पर आसीन हैं. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला. राधाकृष्णन, कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए. तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

Vice President Election
एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन का स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : August 18, 2025 at 8:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RADHAKRISHNAN MEETS PM MODINDA VICE PRESIDENT CANDIDATEसीपी राधा कृष्णनसीपी राधाकृष्णन का नामांकन कबVICE PRESIDENT ELECTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.