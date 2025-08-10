Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव: NDA के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगा इंडिया गठबंधन - VICE PRESIDENT ELECTION

सूत्रों ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार उतारेगा और इसके लिए कांग्रेस विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है.

Vice President election INDIA bloc to field joint candidate against NDA Congress Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के अन्य नेता (File Photo/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 6:18 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उतारेगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामों पर विचार करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां परिणाम की परवाह किए बिना उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं, ताकि एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जा सके.

हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श के लिए इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच बातचीत चल रही है. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टियों के बीच आम सहमति है कि इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा.

हालांकि, विपक्ष के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही इंडिया ब्लॉक को अपना उम्मीदवार तय करना चाहिए.

इंडिया ब्लॉक एकजुट
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट दिख रहा है और सभी घटक दलों ने एक साथ लड़ने की कसम खाई है. इसी कवायद में, 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रिभोज बैठक आयोजित की और एकजुटता का प्रदर्शन किया.

इस साल विपक्ष के शीर्ष नेताओं की यह पहली बैठक थी. उनकी आखिरी मुलाकात जून 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी.

7 अगस्त को हुई बैठक में 25 दलों के कई नेता मौजूद थे, जिनमें खड़गे, सोनिया गांधी, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, सपा के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, द्रमुक के तिरुचि शिवा और टी आर बालू, माकपा के एमए बेबी, भाकपा के डी राजा, भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य और एमएनएम प्रमुख कमल हासन शामिल थे.

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे "वोट चोरी मॉडल" पर एक प्रस्तुति दी.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बैठक को "सबसे सफल" बैठकों में से एक बताया. यह पूछे जाने पर कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा था, "उपराष्ट्रपति चुनाव पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई... इसके लिए अन्य अवसर भी हैं."

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रिभोज का भी आयोजन करेंगे.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी गणित
उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, मतदान करते हैं. संसद के दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 781 है और उपराष्ट्रपति पद के लिए विजयी उम्मीदवार को 391 वोट हासिल करने होंगे, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें. माना जाता है कि सत्ताधारी एनडीए के पास लगभग 422 सदस्यों का बहुमत है.

चुनाव आयोग ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें क्रमानुसार न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया.

अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है. 9 सितंबर को मतदान होगा.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को बढ़त

नई दिल्ली: कांग्रेस ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उतारेगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामों पर विचार करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां परिणाम की परवाह किए बिना उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं, ताकि एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जा सके.

हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श के लिए इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच बातचीत चल रही है. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टियों के बीच आम सहमति है कि इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा.

हालांकि, विपक्ष के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही इंडिया ब्लॉक को अपना उम्मीदवार तय करना चाहिए.

इंडिया ब्लॉक एकजुट
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट दिख रहा है और सभी घटक दलों ने एक साथ लड़ने की कसम खाई है. इसी कवायद में, 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रिभोज बैठक आयोजित की और एकजुटता का प्रदर्शन किया.

इस साल विपक्ष के शीर्ष नेताओं की यह पहली बैठक थी. उनकी आखिरी मुलाकात जून 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी.

7 अगस्त को हुई बैठक में 25 दलों के कई नेता मौजूद थे, जिनमें खड़गे, सोनिया गांधी, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, सपा के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, द्रमुक के तिरुचि शिवा और टी आर बालू, माकपा के एमए बेबी, भाकपा के डी राजा, भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य और एमएनएम प्रमुख कमल हासन शामिल थे.

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे "वोट चोरी मॉडल" पर एक प्रस्तुति दी.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बैठक को "सबसे सफल" बैठकों में से एक बताया. यह पूछे जाने पर कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा था, "उपराष्ट्रपति चुनाव पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई... इसके लिए अन्य अवसर भी हैं."

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रिभोज का भी आयोजन करेंगे.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी गणित
उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, मतदान करते हैं. संसद के दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 781 है और उपराष्ट्रपति पद के लिए विजयी उम्मीदवार को 391 वोट हासिल करने होंगे, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें. माना जाता है कि सत्ताधारी एनडीए के पास लगभग 422 सदस्यों का बहुमत है.

चुनाव आयोग ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें क्रमानुसार न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया.

अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है. 9 सितंबर को मतदान होगा.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को बढ़त

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BLOCINDIA BLOC JOINT CANDIDATEVICE PRESIDENT ELECTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.