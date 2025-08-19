ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव : NDA के 'नहले' पर INDIA BLOC का 'दहला'...क्या करेंगे, चंद्रबाबू और जगन रेड्डी? - VICE PRESIDENT ELECTION

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर इंडिया ब्लॉक में दरार पैदा करने की NDA की चाल को जोर का झटका.

जस्टिस सुदर्शन रेड्डी. (File)
नई दिल्लीः पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है. एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया. बीजेपी, यह प्रयास कर रही थी सर्वसम्मति से चुनाव हो जाए. लेकिन, 19 अगस्त को इंडिया ब्लॉक ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के रूप में अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया. आंकड़ों के हिसाब से एनडीए आगे हैं फिर भी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव दो कारणों से दिलचस्प हो गया है.

पहली, दोनों प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन, दक्षिण भारत से हैं. जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं जबकि राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं. दूसरे, एनडीए उम्मीदवार की घोषणा के दो दिन बाद मंगलवार को सामने आये विपक्ष के उम्मीदवार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (तेदेपा) और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी पर दबाव पड़ने की संभावना है.

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पीएम मोदी के साथ. (फाइल)

नायडू सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्य हैं. जगन भी पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते रहे हैं. इसलिए, उनके लिए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से हैं का समर्थन करना स्वाभाविक था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नायडू और जगन अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी का समर्थन करेंगे या पड़ोसी राज्य के प्रतिद्वंद्वी का.

इसके अलावा, तमिलनाडु में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित राधाकृष्णन, भाजपा के वैचारिक गुरु, आरएसएस से जुड़े रहे हैं. इसलिए उन्हें एक राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है. एक चतुर चाल चलते हुए, इंडिया ब्लॉक ने एक न्यायविद और गैर-राजनीतिक व्यक्ति, न्यायमूर्ति रेड्डी को एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिलचस्प बना दिया.

आंध्र प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी मणिकम टैगोर ने ईटीवी भारत को बताया, "विपक्ष एनडीए के साथ वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है. उपराष्ट्रपति चुनाव संसद सत्र के बीच में शुरू हुए हैं, जहां हम वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहे हैं. हमारा इरादा एक मजबूत उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा करने का था. अब सीएम नायडू और जगन रेड्डी को तय करना है कि वे जस्टिस रेड्डी का समर्थन करना चाहते हैं या नहीं. हमने एक प्रतिष्ठित न्यायविद को मैदान में उतारा है, जबकि उन्होंने एक जाने-माने आरएसएस कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है."

यद्यपि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है. लेकिन, इंडिया ब्लॉक का गुट इस मुकाबले को एक वैचारिक मुकाबला मानता है. सत्तारूढ़ गठबंधन को आसानी से यह पद देने के मूड में नहीं है. टैगोर ने कहा, "हमें संख्या बल की स्थिति का पता है. हमारा उद्देश्य पूरे देश में यह कड़ा संदेश देना है कि हम विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ चर्चा की थी. दक्षिण भारत से एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था. आंध्र प्रदेश के जस्टिस रेड्डी के अलावा, विपक्ष ने तमिलनाडु के पूर्व इसरो वैज्ञानिक एम अन्नादुरई, जो एक पेशेवर और गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं, को भी अपने संभावित उम्मीदवार के रूप में चुना था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, वैज्ञानिक अन्नादुरई की उम्मीदवारी से इंडिया ब्लॉक सहयोगी डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर दबाव कम हो जाता, जिन्हें एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन करना है या नहीं, इस पर फैसला करना है.

हाल ही में जगन रेड्डी ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी कि सीएम नायडू विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं, जिन्होंने कथित 'वोट चोरी' मुद्दे पर एनडीए के खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चा खोल दिया है. आंध्र प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी मणिकम टैगोर ने जगन पर पलटवार करते हुए कहा था कि वह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे और कांग्रेस, दक्षिणी राज्य में टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों से लड़ रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीपी राधाकृष्णन (File)

उपराष्ट्रपति चुनाव पूर्व उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ गंभीर मतभेदों के चलते पद छोड़ा है. विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ को दरअसल संसद के मौजूदा मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को बीजेपी नेतृत्व द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था. क्योंकि, पार्टी नेतृत्व संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं रखता. हाल ही में, विपक्ष ने धनखड़ की सार्वजनिक जीवन में अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे.

टीएमसी सांसद रीताब्रत बनर्जी ने ईटीवी भारत को बताया, "विपक्ष ने सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार खड़ा किया है. यह एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. विपक्ष संसद के अंदर और बाहर, सभी मोर्चों पर एनडीए से लड़ रहा है."

नौ सितंबर को होगा मतदानः

भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान 9 सितंबर को होंगे. उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं. चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को जारी हो गयी है. इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी. मतों की गिनती 9 सितंबर को होगी.

INDIA BLOC VICE PRESIDENT CANDIDATEउपराष्ट्रपति चुनावइंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति उम्मीदवारJUSTICE SUDARSHAN REDDYVICE PRESIDENT ELECTION

