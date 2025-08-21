ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: थोड़ी देर में विपक्षी दलों के उम्मीदवार बी सुदर्शन दाखिल करेंगे नामांकन

एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को अपना नामांकन किया था. विस्तार से पढ़ें.

Published : August 21, 2025 at 11:03 AM IST

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए नामांकन का दौर जारी है. विपक्षी दलों (इंडिया ब्लॉक) के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. जानकारी के मुताबिक वे करीब 11:30 बजे नामांकन करेंगे. इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कैंडीडेट और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था.

वहीं, नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने कहा कि संख्याएं मायने रखती हैं. बेशक, मुझे उम्मीद है. चूंकि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सभी मेरा समर्थन करेंगे. मैंने कल बुधवार को यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी. यह विचारधारा की लड़ाई है.

बता दें, दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत राज्यों से आते हैं. ऐसे में जो भी उम्मीदवार जीतेगा, वह दक्षिण का प्रतिनिधित्व करेगा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को बी सुदर्शन का घटक दलों के सभी नेताओं से परिचय कराया. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी को इस हफ्ते की शुरुआत में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था. उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा. सुदर्शन के नामांकन के समय संसद में दौरान विपक्षी दलों के नेताओं के भी उनके साथ रहने की उम्मीद है.

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन राज्यसभा के कामकाज में 'निष्पक्षता, निष्पक्षता और गरिमा' बहाल करने के लिए विपक्ष की दृढ़ प्रतिबद्धता है. संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के सदस्यों को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को उच्च सदन में महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मामलों को उठाने का अवसर नहीं दिया गया है और इस 'उल्लंघन' से बचने के लिए सुदर्शन रेड्डी का निर्वाचित होना महत्वपूर्ण है.

खड़गे ने आगे कहा कि संसद में, हमने विपक्ष की आवाजों को दबाने का एक बढ़ता चलन देखा है. हमें सदन में महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को उठाने का बार-बार अवसर नहीं दिया जाता. संसद में इन उल्लंघनों का विरोध करने और उनके विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के लिए, देश को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में एक अनुकरणीय, निष्पक्ष न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की आवश्यकता है. उनका नामांकन भारत को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है.

उन्होंने कहा कि रेड्डी का जीवन और कार्य हमारे संविधान की भावना, निष्पक्षता, करुणा और प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है. चुनाव आयोग ने पहले घोषणा की थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी. वहीं, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. जगदीप धनखड़ द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था.

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं. उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है. चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनावों को अधिसूचित करता है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा.

