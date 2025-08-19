ETV Bharat / bharat

जस्टिस सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला

उपराष्ट्रपति चुनाव में जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं. सीपी राधाकृष्णन से उनका मुकाबला होगा.

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (X / @sansad_tv)
Published : August 19, 2025 at 1:17 PM IST

नई दिल्ली: इंडिया ब्लॉक ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे. उनका मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 1946 में तेलंगाना में हुआ. वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 2007-2011 तक रहा.

जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है और सभी विपक्षी दल इस पर सहमत हैं. यही कारण है कि हमने बी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है."

खड़गे ने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा कि बुधवार को सभी विपक्षी दलों के सांसद दोपहर 1 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक करेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी जी भारत के प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं. उनका लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है. उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है. वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साहसी समर्थक रहे हैं.

खड़गे ने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उन मूल्यों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को इतनी गहराई से आकार दिया. वे मूल्य जिन पर हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र टिका हुआ है. इन सभी मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए इस चुनाव को लड़ने का हमारा सामूहिक और दृढ़ संकल्प है.

जस्टिस सुदर्शन ने नाम पर सभी दल सहमत
वहीं, टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दल जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमत हैं."

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है, "यह एक वैचारिक लड़ाई है. देश को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कारण नहीं पता. एक तरफ, हम संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. यह देश बड़े वैचारिक मुद्दों का सामना कर रहा है. हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं."

केरल से आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए हैं, "सभी विपक्षी दल एकजुट होकर उनके नाम का समर्थन कर रहे हैं. हमें इस पर गर्व है. हमें ऐसा उम्मीदवार पाकर बहुत खुशी हो रही है."

सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. राधाकृष्णन पिछड़ा वर्ग से आते हैं. वप पिछले चार दशकों से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं. साथ ही तमिलनाडु की राजनीतिमें एक सम्मानित नाम हैं.

विपक्ष ने भले ही जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है. लेकिन सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि निर्वाचक मंडल में एनडीए को पूर्ण बहुमत है.

