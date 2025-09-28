उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर CP राधाकृष्णन, तमिलनाडु भगदड़ पर जताया शोक
उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन आज पहली बार बिहार दौरे पर आए हैं. इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु की घटना पर शोक जताया है. पढ़ें..
Published : September 28, 2025 at 3:03 PM IST
पटना: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. पटना पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले जेपी गोलंबर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद वे पटना के बापू सभागार में आयोजित उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस मौके पर राज्यपाल, डिप्टी सीएम, मंत्री और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया.
तमिलनाडु की घटना पर जताया दुख: समारोह की शुरुआत तमिलनाडु में हाल ही में हुई भगदड़ की दुखद घटना में मारे गए लोगों की याद में एक मिनट के मौन से हुई. उपराष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत में इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
"तमिलनाडु करूर की दुखद घटना ने मुझे गहरी पीड़ा दी है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपना संवेदना व्यक्त करता हूं. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."- सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति, भारत
बड़ी संख्या में साहित्यकार हुए शामिल: बापू सभागार में आयोजित इस साहित्यिक उत्सव में बड़ी संख्या में साहित्यकार, शोधार्थी, विद्यार्थी और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए. आयोजन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल भी मौजूद रहे. साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इस आयोजन को राज्य के लिए अहम माना गया.
Hon’ble Vice-President Shri C.P. Radhakrishnan graced the valedictory session of the third edition of Unmesha – International Literature Festival today in Patna, Bihar, as the Chief Guest.— Vice-President of India (@VPIndia) September 28, 2025
The event was attended by the Governor of Bihar, Dr. Arif Mohammed Khan; Deputy Chief… pic.twitter.com/9PbPxSLcEl
भाषाई विविधताओं से भरा है भारत: अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा है और उन्हें खुशी है कि वे इतने महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बने. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 550 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं की एकता का प्रतीक है.
बिहार सदियों से दुनिया को देता रहा है प्रेरणा: उन्होंने कहा कि बिहार की धरती सदियों से पूरी दुनिया को प्रेरणा देती आई है. यह माता सीता की जन्मभूमि है, जिन्होंने संघर्ष, साहस और धैर्य का अनूठा संदेश दिया. यही मूल्य हमें भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं. उपराष्ट्रपति ने नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि इसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में अहम योगदान दिया. उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज बिहार एक बार फिर ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
छात्र जीवन और छठ महापर्व को किया याद: अपने छात्र जीवन को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने बताया कि जब वे 19 वर्ष के थे, तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी. उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र रहा है. उन्होंने छठ महापर्व का विशेष उल्लेख किया और कहा कि यह अनोखा त्योहार है, जहां अस्त होते सूर्य की भी पूजा की जाती है. यह हमारी संस्कृति की गहरी मानवीय सोच को दर्शाता है कि हम केवल आरंभ का नहीं, बल्कि अंत का भी सम्मान करना जानते हैं.
यूरोप यात्रा का किया जिक्र: भाषाई विविधता पर चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि यूरोप यात्रा के दौरान एक मित्र ने उनसे सवाल किया कि भारत जैसे विशाल देश में अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद लोग एकजुट कैसे रहते हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमें जोड़ने वाली ताकत हमारा साझा धर्म और मूल्य हैं, जो हमें एक परिवार की तरह बांधकर रखते हैं.
ये भी पढ़ें:
सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है: पीएम मोदी
अब जल्द सीट शेयरिंग! चुनाव प्रभारी बनने के बाद सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान