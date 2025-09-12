ETV Bharat / bharat

जगदीप धनखड़ अचानक 53 दिन बाद दिखाई दिए, राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में हुए शामिल

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने राधाकृष्णन को बधाई भी दी.

JAGDEEP DHANKHAR IN OATH CEREMONY
जगदीप धनखड़ अचानक 53 दिन बाद दिखाई दिए (IANS)
नई दिल्ली: सीपी राधाकृष्णन ने आज शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे.

वहीं, इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपनी पत्नी समेत नजर आए. बता दें, उन्होंने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था. तब से आज वे सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़े हैं. जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस समय धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू और हामिद अंसारी के साथ पहली पंक्ति में बैठे थे, लेकिन धनखड़ के अचानक चले जाने से सरकार-विपक्ष में टकराव पैदा हो गया क्योंकि विपक्ष सरकार के इस बात से सहमत नहीं था कि धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य के चलते पद छोड़ा.

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने उन्हें जबरदस्ती पद से हटाया है. वहीं, जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद कहीं भी नजर नहीं आए थे. यह पहला मौका है जब वे किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पद की शपथ दिलाई. एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 9 सितंबर को हुए कड़े मुकाबले वाले चुनावों में 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति चुनाव जीता, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले.

राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार भाजपा सांसद रहे हैं और उन्होंने भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के रूप में भी काम किया है. उनका राजनीतिक जीवन दशकों लंबे करियर का प्रतीक है, जो जनसंघ से शुरू होकर भाजपा में परिवर्तित हुआ. गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को उनकी निर्णायक जीत पर उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने भी बधाई दी थी. राधाकृष्णन को लिखे एक पत्र में धनखड़ ने कहा कि इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है. उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में, यह पद 'निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा.

