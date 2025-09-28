ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे सी.पी. राधाकृष्णन, जाने कार्यक्रम

पटना: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन बिहार दौरा पर हैं. रविवार को पटना में कार्यक्रम के बाद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे, जहां मां चामुंडा देवी की पूजा करेंगे. उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला बिहार आगमन है. कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

उपराष्ट्रपति का यह दौरा बिहार के लिए गौरव का क्षण है. लोकतंत्र के पुरोधा जयप्रकाश नारायण को नमन, इसके बाद वैश्विक स्तर पर साहित्य को नई पहचान देने वाले महोत्सव में सहभागिता और फिर मुजफ्फरपुर में मां चामुंडा देवी मंदिर जाएंगे.

जेपी को श्रद्धांजलि: पटना एयरपोर्ट आने के बाद सबसे पहले जेपी गोलंबर पर सुबह 10:55 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर करेंगे. जेपी को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है. इस अवसर पर उनका नमन बिहार की लोकतांत्रिक विरासत को याद करने का अवसर होगा.

उन्मेष साहित्य महोत्सव: श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद 11:10 बजे उपराष्ट्रपति 'उन्मेष: अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव' के समापन सत्र में शामिल होंगे. तीन दिवसीय इस महोत्सव ने साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों को एक साझा मंच दिया है. समापन पर उपराष्ट्रपति का संबोधन साहित्य और संस्कृति को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.

मुजफ्फरपुर में धार्मिक कार्यक्रम: दोपहर एक 1:00 बजे पटना प्रवास के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला मुजफ्फरपुर जाएगा. जहां कटरा में प्रसिद्ध मां चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे. नवरात्र के पावन माह में उनका यह दौरा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश देगा. स्थानीय प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है.

प्रशासनिक तैयारियां: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे. वहीं, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक जिला प्रशासन को सतर्क मोड पर रखा गया है. ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है.