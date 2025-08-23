ETV Bharat / bharat

नागपुर संस्कृत विश्वविद्यालय वीसी ने ड्राइवर के नींद आने पर खुद चलाई कार, हादसे में पत्नी समेत मौत - MAU ROAD ACCIDENT

खड़े ट्रक से जा टकराई तेज रफ्तार कार, पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा
मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read

मऊ: मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात महाराष्ट्र के नागपुर के एक विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. कुसुम बाजार के पास हाईवे पर ट्रक से वाइस चांसलर की कार की टक्कर हो गई. इस हादसे में दोनों की मौत हो गई. वहीं, ड्राइवर को हल्की चोटें आई है. मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दंपत्ति की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. हादसा मऊ जिले से देवरिया जाते समय गोरखपुर हाईवे पर हुआ. बताया जा रहा है कि रास्ते में ड्राइवर को नींद आने पर वीसी ने खुद कार की स्टेयरिंग संभाली थी. इस दौरान वह हादसे का शिकार हो गए.

जानकारी के अनुसार, मृतक त्रिपाठी पूर्व में वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे. वर्तमान में वह महाराष्ट्र के नागपुर में कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत थे. वह देवरिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.


चालक ने बताई हादसे की ये वजहः घायल ड्राइवर ने बताया है कि कार चलाते समय उसे नींद आ रही थी. इसके बाद उसने गाड़ी अपने मालिक को दे दी और पीछे सो गया. तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी और खड़े ट्रक से कार टकरा गई और हादसा हो गया. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने दोनों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि दोनों शवों का यही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, परिजनों को सूचना दे दी है. घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी में चलती रोडवेज बस पर गिरा पेड़, पांच की मौत, मृतकों में दो शिक्षिका, लेखपाल और ड्राइवर भी, सीएम योगी ने जताया दुख
यह भी पढ़ें: यूपी में कई हादसे; उन्नाव में कार की टक्कर से भाजपा नेता के भतीजे की मौत, अमेठी में बकरी को बचाने में युवक की गई जान

मऊ: मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात महाराष्ट्र के नागपुर के एक विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. कुसुम बाजार के पास हाईवे पर ट्रक से वाइस चांसलर की कार की टक्कर हो गई. इस हादसे में दोनों की मौत हो गई. वहीं, ड्राइवर को हल्की चोटें आई है. मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दंपत्ति की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. हादसा मऊ जिले से देवरिया जाते समय गोरखपुर हाईवे पर हुआ. बताया जा रहा है कि रास्ते में ड्राइवर को नींद आने पर वीसी ने खुद कार की स्टेयरिंग संभाली थी. इस दौरान वह हादसे का शिकार हो गए.

जानकारी के अनुसार, मृतक त्रिपाठी पूर्व में वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे. वर्तमान में वह महाराष्ट्र के नागपुर में कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत थे. वह देवरिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.


चालक ने बताई हादसे की ये वजहः घायल ड्राइवर ने बताया है कि कार चलाते समय उसे नींद आ रही थी. इसके बाद उसने गाड़ी अपने मालिक को दे दी और पीछे सो गया. तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी और खड़े ट्रक से कार टकरा गई और हादसा हो गया. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने दोनों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि दोनों शवों का यही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, परिजनों को सूचना दे दी है. घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी में चलती रोडवेज बस पर गिरा पेड़, पांच की मौत, मृतकों में दो शिक्षिका, लेखपाल और ड्राइवर भी, सीएम योगी ने जताया दुख
यह भी पढ़ें: यूपी में कई हादसे; उन्नाव में कार की टक्कर से भाजपा नेता के भतीजे की मौत, अमेठी में बकरी को बचाने में युवक की गई जान

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT NEWSROAD ACCIDENT IN UPTRAGIC ROAD ACCIDENT IN MAUMAU ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शनि अमावस्या 2025; शनिदेव की साढ़े साती और अढैया से मुक्ति को ऐसे करें व्रत-पूजन, क्या चढ़ाना शुभ, जानिए

यूपी के चार प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.