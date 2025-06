ETV Bharat / bharat

JNU में ‘कुलपति’ की जगह अब होंगे ‘कुलगुरु’, वर्किंग काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पास - VC OF JNU KNOWN AS KULGURU

जेएनयू में अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे कुलपति ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 3, 2025 at 1:48 PM IST 2 Min Read