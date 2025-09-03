जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा हादसा हुआ है. यहां गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को एक बोलेरो ने रौंद दिया. इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 22 से ज्यादा घायल हो गए.

गणेश जुलूस को गाड़ी ने कुचला: मिली जानकारी के अनुसार, 02 सितंबर 2025 की रात करीब 11 बजे ग्राम जुरूडांड में लगभग 120 से 150 लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बगीचा-जशपुर मार्ग से जुलूस निकाल रहे थे. प्रतिमा को "छोटा हाथी" वाहन में रखा गया था, उसके पीछे ट्रैक्टर और डीजे चल रहा था. इसी बीच बोलेरो वाहन (क्रमांक सीजी 15 सीआर 1429) का चालक सुखसागर वैष्णव (40 वर्ष, निवासी कुदमुरा, थाना बगीचा) शराब के नशे में लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए जुलूस की भीड़ में घुस गया. गाड़ी ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें से दर्जनभर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जशपुर में गणेश जुलूस को कार ने कुचला (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीन लोगों की मौके पर मौत: हादसे में जिन तीन लोगों की मौके पर मौत हुई है. उनके नाम इस प्रकार है. सभी मृतक ग्राम जुरूडांड, थाना बगीचा निवासी थे.

अरविंद केरकेट्टा (19 वर्ष) विपिन प्रजापति (17 वर्ष) खिरोवती यादव (32 वर्ष)

प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे और कुछ वाहन के नीचे कुचल गए. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने चालक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जबकि बोलेरो में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए

हादसे वाली जगह पर पहुंची विधायक (ETV Bharat Chhattisgarh)

घायलों में कई की हालत गंभीर: हादसे में घायलों को तत्काल बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां बीएमओ डॉ. सुनील लकड़ा और उनकी टीम ने रातभर इलाज किया. गंभीर रूप से घायल मरीजों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. सीएमएचओ डॉ. जी.एस. जात्रा ने बताया कि पूरा स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है और हर मरीज पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

घायलों से मिलती हुई जशपुर विधायक रायमुनि भगत (ETV Bharat Chhattisgarh)

जशपुर विधायक रायमुनि भगत पहुंची अस्पताल: हादसे की जानकारी मिलते ही जशपुर विधायक रायमुनि भगत देर रात अस्पताल पहुंचीं और घायलों व परिजनों से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया. वहीं जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशिमोहन सिंह भी तुरंत अस्पताल पहुंचे. कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन की ओर से मेडिकल ऑफिसर और दो नायब तहसीलदार को अंबिकापुर भेजा गया है ताकि इलाज में कोई कमी न रह जाए.

जशपुर में हादसे में 22 से ज्यादा घायल (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी बोलेरो चालक गिरफ्तार: एसएसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान बोलेरो वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में तेज और लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर यह दुखद घटना घटित की गई है. आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. हादसे के बाद बोलेरो चालक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी चालक के विरुद्ध BNS की धारा 281, 125(A) और 105 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया है.