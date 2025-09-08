केवल 100 रुपए में तैयार कर सकते हैं किचन गार्डन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पहल से आसान खेती
बूंदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल में सस्ते दाम पर सब्जियों की पौध मिल रही है, जिससे लोग किचन गार्डन आसानी से तैयार कर सकते हैं.
Published : September 8, 2025 at 8:04 PM IST
कोटा/बूंदी: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल बूंदी अब किसानों और आम जनता दोनों के लिए बड़ी राहत बन चुका है. यहां हर वर्ष लाखों की संख्या में मिर्च, पत्ता गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, बैंगन, टमाटर, लेट्यूस, करेला, तरबूज, खरबूजा, पपीता और फूलों की पौध तैयार की जाती है. ये पौध वैज्ञानिक तरीके से तैयार होती हैं, ताकि इनमें कोई रोग न लगे और ये वातावरण के अनुकूल विकसित हो सकें.
किसान और आम लोग अपने किचन गार्डन को तैयार करने के लिए भी यहां से पौध ले सकते हैं. सेंटर से प्रति पौधा केवल 2 रुपए में उपलब्ध है. इसका मतलब यह है कि महज 100 रुपए में 50 पौधों की नर्सरी तैयार की जा सकती है. वहीं बाजार से पौध खरीदने पर हजारों रुपए का खर्चा हो जाता है. कोटा हॉर्टिकल्चर विभाग के जॉइंट डायरेक्टर आरके जैन ने बताया कि “यह सुविधा किसी भी व्यक्ति के लिए खुली है. कोई भी अपने किचन गार्डन या खेत के लिए 50 से 100 पौधे भी ले सकता है.”
इसे भी पढ़ें- घर के कचरे से आर्गेनिक खेती कर रहे जयपुर के रिटायर्ड कर्मी, छत पर ही बनाया हरा-भरा किचन गार्डेन
सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर दुर्गा लाल आर्य ने बताया कि “बीज रोपण पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से होता है. बीज की गुणवत्ता, पौध में रोग न लगे, और पौध वातावरण के अनुकूल रहे, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है. साथ ही पोलीहाउस की संरचना में ट्रे से सिंगल सिंगल पौध निकाल कर किसान शाम के समय ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ताकि वह रातभर में सेट हो जाए और धीरे-धीरे बड़ी होकर उत्पादन शुरू कर दे.”
किसानों का समय और मेहनत बच रही है: दुर्गा लाल आर्य ने बताया कि कई किसान हजारों पौध तैयार करवा रहे हैं. ट्रांसप्लांट के लिए ट्रे से पौध निकालना आसान होता है. साथ ही किसान अपने पसंद का बीज भी लेकर आ सकते हैं, जिससे उनकी पसंद की वैरायटी की पौध तैयार होती है. इसका फायदा यह है कि बीज तैयार करने में लगने वाला एक महीना समय बच जाता है.
इसके अलावा भूमि जनित रोगों से भी बचाव होता है. आमतौर पर खेत की मिट्टी में तैयार पौध में रोग लगने का खतरा रहता है, जबकि सेंटर में बिना मिट्टी के यानी सॉइल लैस तकनीक से पौध तैयार की जाती है. इसमें कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट और पेर्लाइट का मिश्रण उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी से आने वाले रोगों का खतरा खत्म हो जाता है.
इसे भी पढ़ें- Hydroponics Technique : बिना मिट्टी के उगाएं सब्जियां, कम लागत से छत या बालकनी में कर सकेंगे खेती
पौध तैयार करने की आधुनिक तकनीक: सेंटर में बीज रोपण के लिए मशीन लाई गई है, जिससे ट्रे में तैयार मिश्रण में बीज रोपे जाते हैं. पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक और नियंत्रित वातावरण में होती है. पॉलीहाउस की संरचना और उपयुक्त तापमान में पौध को रखा जाता है. रोज निरीक्षण कर आवश्यक पोषण दिया जाता है. पौध में ड्रिप पद्धति से पानी दिया जाता है ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर हो.
नुकसान से राहत: इस वर्ष चल रही भारी बारिश के चलते कई किसानों की पौध खराब हो गई. दुर्गा लाल आर्य ने कहा, “बारिश के चलते बैंगन और फूलगोभी जैसी फसलों की पौध में नुकसान हुआ है, फिर भी सेंटर से पौध लेकर किसान अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर उत्पादन शुरू कर सकते हैं. आमतौर पर आधे बीज ही तैयार हो पाते हैं, लेकिन यहां वैज्ञानिक तरीके से अधिक संख्या में स्वस्थ पौध तैयार की जाती है.”
इसे भी पढ़ें- मास्टर जी का लाजवाब किचन गार्डन! 400 से अधिक पेड़-पौधे, पक्षियों के लिए घरोंदे
लक्ष्य और उपलब्धि: बीते साल 2024 में सेंटर ने करीब 7 लाख पौध तैयार की थी. इस बार लक्ष्य 10 से 12 लाख पौध का है. पूरे साल में 12 से 15 लाख तक पौध तैयार कर वितरित की जा सकती है. अलग-अलग फसलों में पौध तैयार होने में 18 से 35 दिन तक का समय लगता है. किसान अपने बीज लाकर आधा भुगतान कर पौध तैयार करवा सकते हैं. शेष भुगतान पौध ले जाने पर करना होता है. वहीं, सेंटर से सीधे पौध लेने पर प्रति पौधा 2 रुपए शुल्क लिया जाता है. खराब हुई पौध भी किसान ले सकते हैं.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल बूंदी किसानों और आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है. कम लागत, उच्च गुणवत्ता, रोगमुक्त पौध और वैज्ञानिक तरीके से तैयार नर्सरी किसानों का समय, मेहनत और खर्च बचा रही है. इससे न केवल किचन गार्डन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सब्जी उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है. सरकार और विभाग द्वारा की जा रही ये पहल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक साबित हो रही है.
इसे भी पढ़ें- स्पेशल स्टोरी: इस सरकारी स्कूल में बच्चों के पोषाहार के लिए 'मास्टरजी' उगाते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां
इसे भी पढ़ें- मानसून में 1350 हेक्टर में होगा पौधरोपण, 8 लाख पौधे तैयार, पिछले साल के 3 लाख भी होंगे वितरित - Saplings will be planted in chittor