कड़ी मेहनत से सब्जी उगा रहे कश्मीर के किसान, पर जलवायु परिवर्तन के अलावा क्या है बड़ी चुनौती

सब्जी उगाने वाले एक किसान का कहना है कि वे सब्जियां तो उगा रहे हैं, लेकिन कोई फसल बीमा योजना नहीं है.

कश्मीर में सब्जी उगाने वाले किसान (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : October 3, 2025 at 5:29 PM IST

7 Min Read
श्रीनगर: कश्मीर में सेब की खेती जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान दे रही है. वहीं सब्जी की खेती भी घाटी की कृषि-अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर उभर रही है.

घाटी के गांवों में हजारों कनाल जमीन सब्जियों की खेती के लिए समर्पित है. यह खेतों में मेहनत करने वाले हजारों किसानों की आजीविका का आधार है. बढ़ते महत्व के बावजूद, इस सब्जी की खेती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

बाजार समर्थन, फसल बीमा और बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर जलवायु संबंधी जोखिमों तक, किसान इन समस्याओं से जूझ रहे हैं. जिनका अधिकारियों द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है. पुलवामा के पत्तल गांव के एक प्रगतिशील किसान इरशाद अहमद कई सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं.

अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का न होना है. एक किसान मजदूरी, बीज, खाद और कीटनाशकों में निवेश करता है, लेकिन फसल के समय उचित दाम मिलने की कोई गारंटी नहीं होती. 38 साल के अहमद ने बताया कि उचित सिंचाई की कमी, खासकर सूखे के दौरान, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से फसलों को अक्सर नुकसान पहुंचता है.

उन्होंने आगे कहा कि, उनके द्वारा उगाए गए सब्जियों के लिए कोई फसल बीमा योजना नहीं है. जब ओलावृष्टि या भारी बारिश हमारी फसलों को नष्ट कर देती है, तो उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है. निजी इस्तेमाल के लिए सिर्फ रसोई बागवानी से शुरू होकर, अब सब्जी की खेती घाटी के दर्जनों गांवों के बड़े भूभाग में फैल गई है और आजीविका और व्यापार का स्रोत बन गई है.

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम में वानीगुंड, आशाजीपोरा, बडगाम में बुगाम, नरकारा, श्रीनगर में मुजगुंड, अंचार, डल झील, बारामुल्ला में जनबाजपोरा, सोपोर में आरामपोरा जैसे गांव सब्जी उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन गए हैं.

कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सब्जी की खेती का रकबा 2021 के 22,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 33,000 हेक्टेयर हो गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर के 14 लाख किसान जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि लैंड कवर में यह वृद्धि कम लागत वाले हाई-टेक ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस और उच्च-विविधता वाले पौधों के वितरण के कारण संभव हुई है, जिससे साल में तीन महीने से 9 महीने तक फसल का मौसम बढ़ गया है.

इन गांवों के किसानों की मेहनत और पसीने ने इन क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाई है, जहां किसान और मजदूर साल भर कमाई करते हैं. बुगाम के एक किसान फिरोज अहमद ने कहा कि गांव का प्रत्येक भूमिधारक सब्जी की खेती और उसकी बिक्री से 3 से 4 लाख रुपये कमाता है. उन्होंने कहा, "एक किसान के परिवार के सभी सदस्य अब कमाई कर रहे हैं. 3000 से अधिक गैर-स्थानीय मजदूर भी यहां काम करते हैं और सब्जी की खेती के मौसम में प्रत्येक एक लाख रुपये कमाता है."

उन्होंने कहा कि इन गांवों में सब्जियों की खेती अब एक व्यापक व्यवसाय बन गई है, लेकिन इसके लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि किसानों को उनकी मेहनत का अच्छा मूल्य मिल सके. पारंपरिक किचन गार्डनिंग से आगे बढ़ते हुए, ये किसान अब खीरा, बैंगन, टमाटर, नोल-खोल, फूलगोभी, टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन, मूली, शलजम, गाजर, मटर, बीन्स, प्याज, लहसुन, कद्दू, करेला, लौकी, तुरई और पालक की खेती बड़ी मात्रा में कर रहे हैं. यह न केवल जम्मू-कश्मीर, बल्कि तमिलनाडु जैसे दूर-दराज के इलाकों के लोगों के घरों तक पहुंचती है.

मोहम्मद याकूब, जो वानीगुंड में केवल दो कनाल जमीन पर 20 से ज़्यादा सालों से खेती कर रहे हैं, ने कहा कि वह अपना घर चलाने और पैसे बचाने में सक्षम हैं. लेकिन याकूब मौसम में बदलाव और उचित मार्केटिंग की कमी को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि, भारी बारिश ने कई बार उनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं. कोई बीमा नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें." मार्केटिंग और वितरण प्रक्रिया का अभाव किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए एक और चिंताजनक कारक है.

कुछ किसान सीधे श्रीनगर की मंडियों में व्यापारियों के पास पहुंचते हैं. जबकि अधिकांश किसान दलालों को बेचते हैं जो गांव-गांव जाकर मामूली दामों पर फसल खरीदते हैं. कश्मीर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, श्रीनगर स्थित इकबाल सब्जी मंडी सब्जी व्यापारी संघ के महासचिव मेहराजुद्दीन नाथ ने कहा कि कश्मीर में साल के आठ महीने सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन रसद व्यवस्था कमजोर है.

नाथ ने कहा, "ज्यादातर उपज दलालों को बेची जाती है जो गांवों से कम दामों पर फ़सल इकट्ठा करते हैं. हम केवल 6 से10 प्रतिशत का मुनाफा ही रखते हैं." घाटी में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का अभाव समस्या को और बदतर बना देता है, जिससे किसानों और व्यापारियों, दोनों को मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है. नाथ ने कहा कि, सरकार, खासकर कृषि विभाग के मार्केटिंग एवं योजना निदेशालय से सहयोग शून्य है.

उन्होंने कहा, "हमारी सब्जियां दिल्ली, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और कोलकाता तक भेजी जाती हैं, फिर भी व्यापारियों को बड़े बाज़ारों तक सीधी पहुँच नहीं मिलती, और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन में देरी के कारण अक्सर सब्जियां बाजार पहुंचने से पहले ही सड़ जाती हैं."

लेकिन बागवानी एवं कृषि मंत्री जाविद अहमद डार ने कहा कि सरकार नियमित क्रेता-विक्रेता संवाद के माध्यम से किसानों को सीधे राष्ट्रीय स्तर की मंडियों से जोड़ रही है, ताकि किसान देश भर में विपणन के अवसरों का लाभ उठा सकें. डार ने कहा कि समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के हस्तक्षेप से सरकार नवीनतम तकनीक और खेती में सुधार के विचारों को शामिल कर रही है और इस कार्यक्रम के तहत किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने में आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत सब्जियों के लिए फसल बीमा का अभाव एक समस्या बनी हुई है. इस योजना में अनाज, धान और तिलहन शामिल हैं, लेकिन सब्जी उत्पादक किसानों को इससे बाहर रखा गया है. युवा किसान इरशाद अहमद ने कहा, "हमें गंभीर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब एक वास्तविकता है जिसे किसान और सरकारें नजरअंदाज नहीं कर सकते. सरकार को बीमा के जरिए किसानों, उनकी फसलों और आय की रक्षा करनी चाहिए."

कश्मीर के कृषि निदेशक सरताज शाह ने कहा कि विभाग ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत बीमा कंपनियों के लिए टेंडर जारी की हैं. शाह ने कहा, "एक बार जब कोई कंपनी टेंडर के नियमों और शर्तों से सहमत हो जाती है, तो सब्जी की खेती को बीमा कवर मिल जाएगा."

