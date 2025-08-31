ETV Bharat / bharat

चीन में गूंजे ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे, तियानजिन में ऐसे हुआ पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम - PM MODI CHINA VISIT

स्वागत समारोह में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए गए.इसके साथ ही सितार और तबले पर शास्त्रीय संगीत ने समारोह को जीवंत बना दिया.

Etv Bharat
तियानजिन में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम (@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read

शंघाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे. यह उनकी चीन की पहली यात्रा है, पिछले सात साल के बाद. इससे पहले 2018 में पीएम मोदी चीन गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी. इस बार वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन आए हैं.

रेड कार्पेट और भारतीय समुदाय का स्वागत
चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अत्यंत भव्य ढंग से किया गया. उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया और स्थानीय भारतीय समुदाय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया. पीएम मोदी ने तियानजिन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की.

भारतीय शास्त्रीय कला और सांस्कृतिक प्रस्तुति
स्वागत समारोह में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए गए. इसके साथ ही सितार, संतूर और तबले पर शास्त्रीय संगीत ने समारोह को जीवंत बना दिया. कई चीनी कलाकार वर्षों से भारतीय शास्त्रीय कला सीख रहे हैं.

भरतनाट्यम की नृत्यांगना ने कहा, “हमें भारतीय संस्कृति और कला से बहुत लगाव है. प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुति देना हमारे लिए गर्व की बात है.” ओडिसी नर्तक झांग जिंगहुई ने बताया कि उन्होंने यह कला भारत के कोलकाता स्थित गुरु संचित भट्टाचार्य से सीखी है. वहीं तबला वादक झुआंग जिंग ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का शास्त्रीय संगीत में गहरा सम्मान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है. हमें खुशी है कि हमारा प्रदर्शन उन्हें पसंद आया.”

पीएम मोदी ने X पर लिखा, “चीन के भारतीय समुदाय ने तियानजिन में मुझे बहुत ही विशेष स्वागत दिया. पेश हैं कुछ झलकियां.”

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और एससीओ सम्मेलन का महत्व
एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है. यह सम्मेलन उस समय हो रहा है जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है. यह प्रधानमंत्री मोदी की 2020 में गलवान घाटी झड़पों के बाद पहली चीन यात्रा भी है.

हाल के महीनों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला और सिक्किम में नाथू ला दर्रों के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू हुआ है. चीन में भारत के राजदूत जू फीहोंग ने X पर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी का चीन में हार्दिक स्वागत है. मुझे विश्वास है कि यह यात्रा #चीन-भारत संबंधों में नई गति लाएगी.”

सांस्कृतिक सहयोग और निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारतीय संस्कृति और कला का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन हुआ. स्वागत समारोह में कलाकारों ने अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है, जो चीन-भारत संबंधों में नई दिशा स्थापित कर सकती है.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी सात साल बाद चीन पहुंचे, राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक, जानें कब-कब मिले दो बड़े नेता

शंघाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे. यह उनकी चीन की पहली यात्रा है, पिछले सात साल के बाद. इससे पहले 2018 में पीएम मोदी चीन गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी. इस बार वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन आए हैं.

रेड कार्पेट और भारतीय समुदाय का स्वागत
चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अत्यंत भव्य ढंग से किया गया. उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया और स्थानीय भारतीय समुदाय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया. पीएम मोदी ने तियानजिन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की.

भारतीय शास्त्रीय कला और सांस्कृतिक प्रस्तुति
स्वागत समारोह में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए गए. इसके साथ ही सितार, संतूर और तबले पर शास्त्रीय संगीत ने समारोह को जीवंत बना दिया. कई चीनी कलाकार वर्षों से भारतीय शास्त्रीय कला सीख रहे हैं.

भरतनाट्यम की नृत्यांगना ने कहा, “हमें भारतीय संस्कृति और कला से बहुत लगाव है. प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुति देना हमारे लिए गर्व की बात है.” ओडिसी नर्तक झांग जिंगहुई ने बताया कि उन्होंने यह कला भारत के कोलकाता स्थित गुरु संचित भट्टाचार्य से सीखी है. वहीं तबला वादक झुआंग जिंग ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का शास्त्रीय संगीत में गहरा सम्मान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है. हमें खुशी है कि हमारा प्रदर्शन उन्हें पसंद आया.”

पीएम मोदी ने X पर लिखा, “चीन के भारतीय समुदाय ने तियानजिन में मुझे बहुत ही विशेष स्वागत दिया. पेश हैं कुछ झलकियां.”

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और एससीओ सम्मेलन का महत्व
एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है. यह सम्मेलन उस समय हो रहा है जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है. यह प्रधानमंत्री मोदी की 2020 में गलवान घाटी झड़पों के बाद पहली चीन यात्रा भी है.

हाल के महीनों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला और सिक्किम में नाथू ला दर्रों के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू हुआ है. चीन में भारत के राजदूत जू फीहोंग ने X पर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी का चीन में हार्दिक स्वागत है. मुझे विश्वास है कि यह यात्रा #चीन-भारत संबंधों में नई गति लाएगी.”

सांस्कृतिक सहयोग और निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारतीय संस्कृति और कला का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन हुआ. स्वागत समारोह में कलाकारों ने अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है, जो चीन-भारत संबंधों में नई दिशा स्थापित कर सकती है.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी सात साल बाद चीन पहुंचे, राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक, जानें कब-कब मिले दो बड़े नेता

For All Latest Updates

TAGGED:

TIANJIN RECEPTIONSCO SUMMIT 2025CHINA INDIA RELATIONSGALWAN VALLEYPM MODI CHINA VISIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.