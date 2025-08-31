शंघाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे. यह उनकी चीन की पहली यात्रा है, पिछले सात साल के बाद. इससे पहले 2018 में पीएम मोदी चीन गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी. इस बार वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन आए हैं.
रेड कार्पेट और भारतीय समुदाय का स्वागत
चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अत्यंत भव्य ढंग से किया गया. उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया और स्थानीय भारतीय समुदाय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया. पीएम मोदी ने तियानजिन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome as he arrives at a hotel in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 30, 2025
Chants of 'Bharat Mata ki jai' and 'Vande Mataram' raised by members of the Indian diaspora.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/hiXQYFqm07
भारतीय शास्त्रीय कला और सांस्कृतिक प्रस्तुति
स्वागत समारोह में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए गए. इसके साथ ही सितार, संतूर और तबले पर शास्त्रीय संगीत ने समारोह को जीवंत बना दिया. कई चीनी कलाकार वर्षों से भारतीय शास्त्रीय कला सीख रहे हैं.
भरतनाट्यम की नृत्यांगना ने कहा, “हमें भारतीय संस्कृति और कला से बहुत लगाव है. प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुति देना हमारे लिए गर्व की बात है.” ओडिसी नर्तक झांग जिंगहुई ने बताया कि उन्होंने यह कला भारत के कोलकाता स्थित गुरु संचित भट्टाचार्य से सीखी है. वहीं तबला वादक झुआंग जिंग ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का शास्त्रीय संगीत में गहरा सम्मान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है. हमें खुशी है कि हमारा प्रदर्शन उन्हें पसंद आया.”
China’s Indian community accorded a very special welcome in Tianjin. Here are some glimpses. pic.twitter.com/PzAV517ewF— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
पीएम मोदी ने X पर लिखा, “चीन के भारतीय समुदाय ने तियानजिन में मुझे बहुत ही विशेष स्वागत दिया. पेश हैं कुछ झलकियां.”
द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और एससीओ सम्मेलन का महत्व
एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है. यह सम्मेलन उस समय हो रहा है जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है. यह प्रधानमंत्री मोदी की 2020 में गलवान घाटी झड़पों के बाद पहली चीन यात्रा भी है.
हाल के महीनों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला और सिक्किम में नाथू ला दर्रों के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू हुआ है. चीन में भारत के राजदूत जू फीहोंग ने X पर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी का चीन में हार्दिक स्वागत है. मुझे विश्वास है कि यह यात्रा #चीन-भारत संबंधों में नई गति लाएगी.”
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches performances based on Indian classical music and dance, as he arrives at a hotel in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 30, 2025
The performers are Chinese nationals who have been learning Indian classical music and dance for years now.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/tHJeQPm1n3
सांस्कृतिक सहयोग और निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारतीय संस्कृति और कला का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन हुआ. स्वागत समारोह में कलाकारों ने अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है, जो चीन-भारत संबंधों में नई दिशा स्थापित कर सकती है.
