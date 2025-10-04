ETV Bharat / bharat

कश्मीर : वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित, मौसम खराब रहने का अनुमान

श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक मौसम खराब होने के पूर्वानुमान की वजह से स्थगित कर दी गई है.

Vaishno Devi Yatra postponed from October 5 to 7
वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू : श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस दौरान मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है.

बता दें कि नवरात्र के दौरान 1.70 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है. इस बारे में श्राइन बोर्ड ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम संबंधी परामर्श के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित रहेगी.’’ हालांकि वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहने के बाद 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी.

देखें वीडियो (PTI)

वहीं यात्रा स्थगित होने से मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचे कई श्रद्धालु मायूस हैं. हालांकि वे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर श्राइन बोर्ड की तरफ से उठाए गए कदम से सहमत दिखे. कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि भूस्खलन हादसे के बाद यात्रा स्थगित करने का एहतियाती कदम सराहनीय है. गौरतलब है कि इस साल अगस्त में तीर्थयात्रा मार्ग पर बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी.

इसके बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने भूस्खलन के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया था.

इस बार बोर्ड ने तीर्थयात्रियों से आधार शिविर कटरा की यात्रा न करने का अनुरोध किया है क्योंकि तीर्थयात्रा तीन दिनों तक स्थगित रहेगी. वैष्णो देवी तीर्थयात्रा भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक है, जहां हर साल लगभग एक करोड़ लोग इस गुफा मंदिर में दर्शन करने आते हैं.

ये भी पढ़ें- वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

For All Latest Updates

TAGGED:

INCLEMENT WEATHER ADVISORYSHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARDVAISHNO DEVI YATRA DATESYATRA RESUME OCTOBER 8VAISHNO DEVI YATRA SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.