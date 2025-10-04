ETV Bharat / bharat

कश्मीर : वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित, मौसम खराब रहने का अनुमान

वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 4, 2025 at 2:08 PM IST 2 Min Read

जम्मू : श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस दौरान मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है. बता दें कि नवरात्र के दौरान 1.70 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है. इस बारे में श्राइन बोर्ड ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम संबंधी परामर्श के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित रहेगी.’’ हालांकि वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहने के बाद 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी. देखें वीडियो (PTI)