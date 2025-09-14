भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बोर्ड ने श्रद्धालुओं से आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहने का अनुरोध किया.
Published : September 14, 2025 at 7:09 AM IST
नई दिल्ली: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार जम्मू कश्मीर के भवन में भारी बारिश के कारण अस्थायी रूप से स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. प्रतिकूल मौसम और क्षेत्र में कई भूस्खलन के कारण माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा लगातार 14 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थी.
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बोर्ड ने श्रद्धालुओं से आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहने का अनुरोध किया. पोस्ट में लिखा था, "भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहें."
श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया
इससे पहले श्राइन बोर्ड ने यात्रा के अस्थायी निलंबन के दौरान श्रद्धालुओं के धैर्य और समझदारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा, "यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि है और बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है."
बारिश के कारण भूस्खलन
अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आवाजाही असुरक्षित हो गई है. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई जगहों पर बाधित है, जिससे संपर्क और भी जटिल हो गया है. लंबे समय तक यात्रा स्थगित रहने से श्रद्धालुओं में निराशा है. वहीं यात्रा पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित
26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे. यह आपदा दोपहर लगभग 3 बजे आई, जब भारी बारिश के कारण कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ.
