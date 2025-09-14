ETV Bharat / bharat

भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित

भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 7:09 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार जम्मू कश्मीर के भवन में भारी बारिश के कारण अस्थायी रूप से स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. प्रतिकूल मौसम और क्षेत्र में कई भूस्खलन के कारण माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा लगातार 14 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थी. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बोर्ड ने श्रद्धालुओं से आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहने का अनुरोध किया. पोस्ट में लिखा था, "भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहें." श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया

इससे पहले श्राइन बोर्ड ने यात्रा के अस्थायी निलंबन के दौरान श्रद्धालुओं के धैर्य और समझदारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा, "यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि है और बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है."