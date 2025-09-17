ETV Bharat / bharat

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

जम्मू: भारी वर्षा और लैंडस्लाइड के चलते 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी तीर्थयात्रा आज बुधवार 17 सितंबर को दोबारा शुरू हो गई. तीर्थयात्रा के पुनः चालू होने से श्रद्धालुओं को राहत और खुशी दोनों मिली है, जिनमें से कई कटरा में मंदिर के पुनः खुलने का इंतजार कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक देश भर से तीर्थयात्री पहुंचने शुरू हो गए हैं और खुशी जता रहे हैं कि उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब वे पवित्र मंदिर में मां के दर्शन कर सकेंगे.

नागपुर से आए एक तीर्थयात्री ने कहा कि हम पिछले चार दिनों से यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. हमारे पास 20 तारीख के टिकट थे, लेकिन हम उन्हें रद्द करने वाले थे. कल रात हमें सूचना मिली कि यात्रा फिर से शुरू हो रही है. मैं बहुत खुश हूं और अब मैं अपनी यात्रा पूरी कर पाऊंगा. माता रानी मेरी मनोकामना पूरी करेंगी और सबको खुश रखेंगी.

श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह (ANI)

वहीं, एक दूसरे यात्री उमेश ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि यात्रा फिर से शुरू हो गई है. मैं कई दिनों और कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, इस तीर्थयात्रा को पूरा करना और माता की पूजा करना मेरे भाग्य में था. मुझे विश्वास था कि यात्रा फिर से शुरू होगी. वह बस थोड़ी नाराज थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा.