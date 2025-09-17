वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

ETV Bharat / bharat

कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे निराश हो चुके थे और वापस घर जाने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक से बुलावा आ गया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 10:21 AM IST

3 Min Read
जम्मू: भारी वर्षा और लैंडस्लाइड के चलते 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी तीर्थयात्रा आज बुधवार 17 सितंबर को दोबारा शुरू हो गई. तीर्थयात्रा के पुनः चालू होने से श्रद्धालुओं को राहत और खुशी दोनों मिली है, जिनमें से कई कटरा में मंदिर के पुनः खुलने का इंतजार कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक देश भर से तीर्थयात्री पहुंचने शुरू हो गए हैं और खुशी जता रहे हैं कि उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब वे पवित्र मंदिर में मां के दर्शन कर सकेंगे.

नागपुर से आए एक तीर्थयात्री ने कहा कि हम पिछले चार दिनों से यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. हमारे पास 20 तारीख के टिकट थे, लेकिन हम उन्हें रद्द करने वाले थे. कल रात हमें सूचना मिली कि यात्रा फिर से शुरू हो रही है. मैं बहुत खुश हूं और अब मैं अपनी यात्रा पूरी कर पाऊंगा. माता रानी मेरी मनोकामना पूरी करेंगी और सबको खुश रखेंगी.

वहीं, एक दूसरे यात्री उमेश ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि यात्रा फिर से शुरू हो गई है. मैं कई दिनों और कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, इस तीर्थयात्रा को पूरा करना और माता की पूजा करना मेरे भाग्य में था. मुझे विश्वास था कि यात्रा फिर से शुरू होगी. वह बस थोड़ी नाराज थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा.

बता दें, वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर को शुरू होनी थी, लेकिन यहां प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण लगातार 20वें दिन स्थगित रही. भवन और उस तक जाने वाले मार्ग पर लगातार बारिश के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई. अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया क्योंकि लगातार बारिश से भूस्खलन हुआ है और मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा असुरक्षित हो गई है.

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन और सड़क क्षति के कारण कई बिंदुओं पर बाधित है, जिससे संपर्क और जटिल हो गया है. लंबे समय तक निलंबन से भक्तों में निराशा हुई, जबकि तीर्थयात्रा पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे.

