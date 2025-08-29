ETV Bharat / bharat

एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थ मार्ग पर हाल ही में हुई भूस्खलन की घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति को दो सप्ताह के अंदर भूस्खलन के कारणों की जांच कर उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपनी है.

26 अगस्त को अर्धकुंवारी के निकट हुए इस भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. यह घटना तीर्थयात्रियों के लिए एक भारी सदमा साबित हुई है. इस भूस्खलन के बाद कटरा में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच गुस्सा व्याप्त हो गया, जिससे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए.

उपराज्यपाल सचिवालय के विशेष सचिव कृष्ण लाल ने बताया कि समिति की अध्यक्षता जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे. समिति के अन्य सदस्य जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक बी एस टुटी हैं. समिति घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेगी, बचाव और राहत उपायों की समीक्षा करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा सुझाव पेश करेगी.

इससे पहले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्रा की अनुमति देने पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि प्रशासन को तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि रखनी चाहिए थी.

वहीं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी सफाई में कहा कि 26 अगस्त को दोपहर में बादल फटने और भूस्खलन की संभावना के चलते तीर्थयात्रा को तत्काल स्थगित कर दिया गया था. बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और सभी आरोपों का खंडन किया है.

भूस्खलन के बाद कटरा में गुरुवार को आंशिक हड़ताल रखी गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने बोर्ड की कार्रवाई को लेकर मार्च भी निकाला. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा ने इस त्रासदी को श्राइन बोर्ड की लापरवाही और अक्षमता बताया, जबकि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के महासचिव कर्ण सिंह ने तीर्थस्थल के व्यवसायीकरण पर चिंता जताई.

यह घटना न केवल तीर्थयात्रियों के लिए एक दुखद क्षण है, बल्कि प्रशासन और संबंधित निकायों के लिए भी गंभीर चेतावनी है कि वे तीर्थस्थलों की सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे को नजरअंदाज न करें. आगामी दो सप्ताह में गठित समिति की रिपोर्ट इस मामले में दिशा तय करेगी.

