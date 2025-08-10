जम्मूः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में करंतिवीरा सांगोली रायन्ना (केएसआर) रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया. इसमें बेंगलुरु से बेलगावी, नागपुर (अजनी) से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं. कटरा और अमृतसर के बीच सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन से दोनों धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखायी. इस मौके पर कटरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू के संभागीय आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
समारोह के दौरान, स्कूली बच्चों को ट्रेन में बैठकर इसके आधुनिक डिज़ाइन, आरामदायक सीटों और उच्च-स्तरीय सुविधाओं का अनुभव करने का अवसर मिला. श्री माता वैष्णो देवी कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस से इस क्षेत्र में यात्रा सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन उत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा देने के लिए धन्यवाद. यह ट्रेन अमृतसर के एक और पवित्र शहर से जुड़ती है. इस प्रकार कटरा भारत में सबसे अच्छी तरह से जुड़े रेल स्थलों में से एक बन गया है..."
कटरा और अमृतसर को जोड़ने वाली इस ट्रेन के शुरू होने पर खुशी जताते हुए यात्रियों ने कहा कि अब एक ही यात्रा में स्वर्ण मंदिर और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन आसानी से हो सकेंगे. एक यात्री ने कहा कि यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने कहा कि यात्रा आरामदायक लगती है और दोनों पवित्र स्थलों के दर्शन कम समय में किए जा सकते हैं.
यह ट्रेन संख्या 26406 कटरा और अमृतसर के बीच और 26405 अमृतसर और कटरा के बीच चलेगी. देश भर में वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या 150 हो जाएगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अमृतसर-कटरा ट्रेन सेवा धार्मिक पर्यटन को मजबूत करेगा. अंतर-राज्यीय यात्रा को बढ़ावा देगा.
