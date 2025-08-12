ETV Bharat / bharat

इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने धराली में लापता 66 लोगों की लिस्ट जारी की, 24 नेपाली नागरिक, मृतक 2 - UTTARKASHI DISASTER

उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को भीषण आपदा आई थी, खीर गंगा की बाढ़ ने धराली गांव और बाजार को तहस-नहस कर दिया था

UTTARKASHI DISASTER
धराली में लापता लोगों की खोजबीन जारी (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 12:01 PM IST

4 Min Read

उत्तरकाशी: उत्तराकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई भीषण आपदा के बाद आज मंगलवार 12 अगस्त को 8वें दिन भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने धराली आपदा में लापता और मृतकों की नई लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 68 लोगों के नाम हैं. इनमें दो मृत व्यक्तियों का नाम भी शामिल है. धराली आपदा में नेपाल के 24 लोग लापता हैं.

आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जारी की मृतकों और लापता लोगों की लिस्ट: उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें आकाश पुत्र महावीर सिंह निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी को मृत बताया गया है. भीम सिंह शेखात पुत्र महेश सिंह शेखावत, निवासी कोटपुतली राजस्थान को मृत बताया गया है.

UTTARKASHI DISASTER
लापता लोगों की लिस्ट (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)

66 लापता और 2 मृतकों की लिस्ट: अभी तक इस आपदा में एकमात्र यही मौत अभी तक दर्शाई गई है. नेपाल के 24 लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के 42 लोग लापता बताए गए हैं. नेपाली नागरिकों समेत कुल 66 लोग लापता की लिस्ट में दर्ज हैं.

UTTARKASHI DISASTER
लापता लोगों की लिस्ट (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)

सरकारी लिस्ट के अनुसार उत्तरकाशी के धराली के कुल 7 लोग लापता बताए गए हैं.

इनके नाम इस प्रकार हैं-

  1. मुकेश पुत्र महेंद्र, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  2. विजेता देवी पत्नी मुकेश सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  3. अनीक पुत्र मुकेश सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  4. शुभम पुत्र धर्मेंद्र, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  5. गौरव पुत्र चरण सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  6. सुमित पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  7. घनेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी

उत्तरकाशी जिले के लोदाड़ा धौंतरी के भी 2 लोग धराली आपदा में लापता हुए हैं. इनके नाम हैं.

  1. लोकेंद्र चौहान पुत्र खेमराज चौहान, निवासी लोदाड़ा धौंतरी
  2. धनवीर चौहान पुत्र घृपाल सिंह, निवासी लोदाड़ा, धौंतरी

बिहार और राजस्थान के लोग भी हैं लापता: इसके साथ ही सोबित पंवार पुत्र अजयपाल पंवार, निवासी बयाणा तहसील भटवाड़ी भी लापता हैं. सुरेंद्र पुत्र गैणा सिंह निवासी गणेशपुर लापता हैं तो सुखवीर सिंह पुत्र नामालून निवासी कामर भी लापता बताए गए हैं. टिहरी गढ़वाल के कैलाश पुत्र चरणदास भी लापता हैं. इसके साथ ही राजस्थान की एक महिला कृतिका जैन पुत्री सुरेश जैन समेत 6 लोग धराली आपदा में लापता हैं. बिहार के 13 लोग लापता हैं. उत्तर प्रदेश के 8 लोग लापता बताए गए हैं. हरियाणा का भी एक शख्स लापता बताया गया है.

UTTARKASHI DISASTER
लापता लोगों की लिस्ट (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)

धराली में लापता लोगों की खोजबीन जारी है: उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में लापता लोगों की रडार और स्निफर डॉग की मदद से खोजबीन की जा रही है. पल-पल बदलता मौसम खोजबीन में लगी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम के सामने मुश्किल पैदा कर रहा है, लेकिन टीम बारिश बंद होते ही, अपने अभियान में जुट जाती है.

UTTARKASHI DISASTER
नेपाल के ये नागरिक धराली आपदा के बाद से लापता हैं (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)
ये भी पढ़ें:

उत्तरकाशी: उत्तराकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई भीषण आपदा के बाद आज मंगलवार 12 अगस्त को 8वें दिन भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने धराली आपदा में लापता और मृतकों की नई लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 68 लोगों के नाम हैं. इनमें दो मृत व्यक्तियों का नाम भी शामिल है. धराली आपदा में नेपाल के 24 लोग लापता हैं.

आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जारी की मृतकों और लापता लोगों की लिस्ट: उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें आकाश पुत्र महावीर सिंह निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी को मृत बताया गया है. भीम सिंह शेखात पुत्र महेश सिंह शेखावत, निवासी कोटपुतली राजस्थान को मृत बताया गया है.

UTTARKASHI DISASTER
लापता लोगों की लिस्ट (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)

66 लापता और 2 मृतकों की लिस्ट: अभी तक इस आपदा में एकमात्र यही मौत अभी तक दर्शाई गई है. नेपाल के 24 लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के 42 लोग लापता बताए गए हैं. नेपाली नागरिकों समेत कुल 66 लोग लापता की लिस्ट में दर्ज हैं.

UTTARKASHI DISASTER
लापता लोगों की लिस्ट (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)

सरकारी लिस्ट के अनुसार उत्तरकाशी के धराली के कुल 7 लोग लापता बताए गए हैं.

इनके नाम इस प्रकार हैं-

  1. मुकेश पुत्र महेंद्र, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  2. विजेता देवी पत्नी मुकेश सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  3. अनीक पुत्र मुकेश सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  4. शुभम पुत्र धर्मेंद्र, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  5. गौरव पुत्र चरण सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  6. सुमित पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
  7. घनेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी

उत्तरकाशी जिले के लोदाड़ा धौंतरी के भी 2 लोग धराली आपदा में लापता हुए हैं. इनके नाम हैं.

  1. लोकेंद्र चौहान पुत्र खेमराज चौहान, निवासी लोदाड़ा धौंतरी
  2. धनवीर चौहान पुत्र घृपाल सिंह, निवासी लोदाड़ा, धौंतरी

बिहार और राजस्थान के लोग भी हैं लापता: इसके साथ ही सोबित पंवार पुत्र अजयपाल पंवार, निवासी बयाणा तहसील भटवाड़ी भी लापता हैं. सुरेंद्र पुत्र गैणा सिंह निवासी गणेशपुर लापता हैं तो सुखवीर सिंह पुत्र नामालून निवासी कामर भी लापता बताए गए हैं. टिहरी गढ़वाल के कैलाश पुत्र चरणदास भी लापता हैं. इसके साथ ही राजस्थान की एक महिला कृतिका जैन पुत्री सुरेश जैन समेत 6 लोग धराली आपदा में लापता हैं. बिहार के 13 लोग लापता हैं. उत्तर प्रदेश के 8 लोग लापता बताए गए हैं. हरियाणा का भी एक शख्स लापता बताया गया है.

UTTARKASHI DISASTER
लापता लोगों की लिस्ट (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)

धराली में लापता लोगों की खोजबीन जारी है: उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में लापता लोगों की रडार और स्निफर डॉग की मदद से खोजबीन की जा रही है. पल-पल बदलता मौसम खोजबीन में लगी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम के सामने मुश्किल पैदा कर रहा है, लेकिन टीम बारिश बंद होते ही, अपने अभियान में जुट जाती है.

UTTARKASHI DISASTER
नेपाल के ये नागरिक धराली आपदा के बाद से लापता हैं (Photo Courtesy- Emergency Operation Center Uttarkashi)
ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARALI DISASTERDHARALI MISSING LISTDHARALI DISASTER DEAD PEOPLE LISTउत्तरकाशी धराली आपदाUTTARKASHI DISASTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.