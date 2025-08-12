उत्तरकाशी: उत्तराकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई भीषण आपदा के बाद आज मंगलवार 12 अगस्त को 8वें दिन भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने धराली आपदा में लापता और मृतकों की नई लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 68 लोगों के नाम हैं. इनमें दो मृत व्यक्तियों का नाम भी शामिल है. धराली आपदा में नेपाल के 24 लोग लापता हैं.
आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जारी की मृतकों और लापता लोगों की लिस्ट: उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें आकाश पुत्र महावीर सिंह निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी को मृत बताया गया है. भीम सिंह शेखात पुत्र महेश सिंह शेखावत, निवासी कोटपुतली राजस्थान को मृत बताया गया है.
66 लापता और 2 मृतकों की लिस्ट: अभी तक इस आपदा में एकमात्र यही मौत अभी तक दर्शाई गई है. नेपाल के 24 लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के 42 लोग लापता बताए गए हैं. नेपाली नागरिकों समेत कुल 66 लोग लापता की लिस्ट में दर्ज हैं.
सरकारी लिस्ट के अनुसार उत्तरकाशी के धराली के कुल 7 लोग लापता बताए गए हैं.
इनके नाम इस प्रकार हैं-
- मुकेश पुत्र महेंद्र, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
- विजेता देवी पत्नी मुकेश सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
- अनीक पुत्र मुकेश सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
- शुभम पुत्र धर्मेंद्र, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
- गौरव पुत्र चरण सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
- सुमित पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
- घनेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी धराली, तहसील भटवाड़ी
उत्तरकाशी जिले के लोदाड़ा धौंतरी के भी 2 लोग धराली आपदा में लापता हुए हैं. इनके नाम हैं.
- लोकेंद्र चौहान पुत्र खेमराज चौहान, निवासी लोदाड़ा धौंतरी
- धनवीर चौहान पुत्र घृपाल सिंह, निवासी लोदाड़ा, धौंतरी
बिहार और राजस्थान के लोग भी हैं लापता: इसके साथ ही सोबित पंवार पुत्र अजयपाल पंवार, निवासी बयाणा तहसील भटवाड़ी भी लापता हैं. सुरेंद्र पुत्र गैणा सिंह निवासी गणेशपुर लापता हैं तो सुखवीर सिंह पुत्र नामालून निवासी कामर भी लापता बताए गए हैं. टिहरी गढ़वाल के कैलाश पुत्र चरणदास भी लापता हैं. इसके साथ ही राजस्थान की एक महिला कृतिका जैन पुत्री सुरेश जैन समेत 6 लोग धराली आपदा में लापता हैं. बिहार के 13 लोग लापता हैं. उत्तर प्रदेश के 8 लोग लापता बताए गए हैं. हरियाणा का भी एक शख्स लापता बताया गया है.
धराली में लापता लोगों की खोजबीन जारी है: उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में लापता लोगों की रडार और स्निफर डॉग की मदद से खोजबीन की जा रही है. पल-पल बदलता मौसम खोजबीन में लगी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम के सामने मुश्किल पैदा कर रहा है, लेकिन टीम बारिश बंद होते ही, अपने अभियान में जुट जाती है.
