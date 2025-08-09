Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

उत्तरकाशी के धराली गांव को लंका क्षेत्र में विस्थापित करने की तैयारी, केंद्र सरकार से होगी बात - UTTARKASHI DHARALI DISPLACEMENT

उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य ने बताया लंका में फॉरेस्ट लैंड है. जिसकी तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर विस्थापन के प्रयास किये जाएंगे

UTTARKASHI DHARALI DISPLACEMENT
धराली गांव को लंका क्षेत्र में विस्थापित करने की तैयारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 5:14 PM IST

4 Min Read

धराली, नवीन उनियाल: उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई त्रासदी के बाद धराली गांव के लोगों को विस्थापित करने की एक बड़ी चुनौती सामने है. फिलहाल, धराली गांव के करीब 150 लोग मंदिर में ही चारों तरफ फैले मलबे के बीच रह रहे हैं. इन लोगों का यहां रहना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है. धराली गांव को लेकर फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग है? जिला प्रशासन इस समय किन बातों को सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है? इन सब सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से खास बातचीत की.

उत्तरकाशी डीएम से खास बातचीत: आपदा आने के दौरान सबसे बड़ा और पहले काम राहत एवं बचाव कार्य का होता है. धराली में 5 अगस्त के बाद करीब चार दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक ना तो इस पूरे क्षेत्र में बिजली और नेटवर्क कनेक्टिविटी हो पाई है और ना ही यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से जुड़ पाया है. जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य से ईटीवी भारत ने सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इस वक्त प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती रोड कनेक्टिविटी को सुचारू करना है. उसके बाद ही तमाम व्यवस्थाएं और सामान की आपूर्ति भी आसानी से की जा सकती है.

लंका क्षेत्र में विस्थापन की तैयारी: धराली गांव के लोगों ने मलबे के बीच में ही स्थित मंदिर में रहने के फैसला किया है. ये फैसला भी जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. अभी फिलहाल प्रशासन इन्हें मानने में जुटा है. उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा इसके लिए स्थानीय लोगों से बातचीत हो चुकी है. काफी हद तक यह फैसला किया गया है कि इन लोगों को यहां से विस्थापित किया जाएगा. उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया इसी क्षेत्र के पास ही लंका में फॉरेस्ट लैंड मौजूद है. वहां पर भी इन लोगों को कारोबार है. उन्होंने कहा इन लोगों को लंका में विस्थापित करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए भारत सरकार की परमिशन और तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए विस्थापन के प्रयास होंगे.

जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य धराली गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी तमाम समस्याओं को लेकर बात की. डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने धराली आपदा पीड़ितों से बात की. उन्हें हालातों से बारे में समझाया. साथ ही धराली गांव की असल हकीकत जानने की कोशिश की. इस दौरान जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए भविष्य की योजनाओं पर बात की.

पढ़ें---

धराली, नवीन उनियाल: उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई त्रासदी के बाद धराली गांव के लोगों को विस्थापित करने की एक बड़ी चुनौती सामने है. फिलहाल, धराली गांव के करीब 150 लोग मंदिर में ही चारों तरफ फैले मलबे के बीच रह रहे हैं. इन लोगों का यहां रहना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है. धराली गांव को लेकर फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग है? जिला प्रशासन इस समय किन बातों को सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है? इन सब सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से खास बातचीत की.

उत्तरकाशी डीएम से खास बातचीत: आपदा आने के दौरान सबसे बड़ा और पहले काम राहत एवं बचाव कार्य का होता है. धराली में 5 अगस्त के बाद करीब चार दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक ना तो इस पूरे क्षेत्र में बिजली और नेटवर्क कनेक्टिविटी हो पाई है और ना ही यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से जुड़ पाया है. जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य से ईटीवी भारत ने सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इस वक्त प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती रोड कनेक्टिविटी को सुचारू करना है. उसके बाद ही तमाम व्यवस्थाएं और सामान की आपूर्ति भी आसानी से की जा सकती है.

लंका क्षेत्र में विस्थापन की तैयारी: धराली गांव के लोगों ने मलबे के बीच में ही स्थित मंदिर में रहने के फैसला किया है. ये फैसला भी जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. अभी फिलहाल प्रशासन इन्हें मानने में जुटा है. उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा इसके लिए स्थानीय लोगों से बातचीत हो चुकी है. काफी हद तक यह फैसला किया गया है कि इन लोगों को यहां से विस्थापित किया जाएगा. उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया इसी क्षेत्र के पास ही लंका में फॉरेस्ट लैंड मौजूद है. वहां पर भी इन लोगों को कारोबार है. उन्होंने कहा इन लोगों को लंका में विस्थापित करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए भारत सरकार की परमिशन और तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए विस्थापन के प्रयास होंगे.

जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य धराली गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी तमाम समस्याओं को लेकर बात की. डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने धराली आपदा पीड़ितों से बात की. उन्हें हालातों से बारे में समझाया. साथ ही धराली गांव की असल हकीकत जानने की कोशिश की. इस दौरान जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए भविष्य की योजनाओं पर बात की.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

धराली गांव विस्थापनउत्तरकाशी धराली आपदालंका धराली गांव विस्थापनLANKA DHARALI VILLAGE DISPLACEMENTUTTARKASHI DHARALI DISPLACEMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.