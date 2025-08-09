धराली, नवीन उनियाल: उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई त्रासदी के बाद धराली गांव के लोगों को विस्थापित करने की एक बड़ी चुनौती सामने है. फिलहाल, धराली गांव के करीब 150 लोग मंदिर में ही चारों तरफ फैले मलबे के बीच रह रहे हैं. इन लोगों का यहां रहना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है. धराली गांव को लेकर फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग है? जिला प्रशासन इस समय किन बातों को सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है? इन सब सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से खास बातचीत की.

उत्तरकाशी डीएम से खास बातचीत: आपदा आने के दौरान सबसे बड़ा और पहले काम राहत एवं बचाव कार्य का होता है. धराली में 5 अगस्त के बाद करीब चार दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक ना तो इस पूरे क्षेत्र में बिजली और नेटवर्क कनेक्टिविटी हो पाई है और ना ही यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से जुड़ पाया है. जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य से ईटीवी भारत ने सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इस वक्त प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती रोड कनेक्टिविटी को सुचारू करना है. उसके बाद ही तमाम व्यवस्थाएं और सामान की आपूर्ति भी आसानी से की जा सकती है.

लंका क्षेत्र में विस्थापन की तैयारी: धराली गांव के लोगों ने मलबे के बीच में ही स्थित मंदिर में रहने के फैसला किया है. ये फैसला भी जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. अभी फिलहाल प्रशासन इन्हें मानने में जुटा है. उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा इसके लिए स्थानीय लोगों से बातचीत हो चुकी है. काफी हद तक यह फैसला किया गया है कि इन लोगों को यहां से विस्थापित किया जाएगा. उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया इसी क्षेत्र के पास ही लंका में फॉरेस्ट लैंड मौजूद है. वहां पर भी इन लोगों को कारोबार है. उन्होंने कहा इन लोगों को लंका में विस्थापित करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए भारत सरकार की परमिशन और तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए विस्थापन के प्रयास होंगे.

जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य धराली गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी तमाम समस्याओं को लेकर बात की. डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने धराली आपदा पीड़ितों से बात की. उन्हें हालातों से बारे में समझाया. साथ ही धराली गांव की असल हकीकत जानने की कोशिश की. इस दौरान जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए भविष्य की योजनाओं पर बात की.

