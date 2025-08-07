देहरादून, किरनकांत शर्मा: उत्तरकाशी का धराली, सिर्फ चारधाम यात्रा का एक पड़ाव नहीं, बल्कि अपने आप में ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत गांव था. भागीरथी नदी के किनारे बसे इस गांव में समृद्धि का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहां पर उगने वाला सेब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में सबसे ज्यादा बिकता था.

यहां के सेब के आकार और उसकी मिठास के अंग्रेज भी खूब दीवाने थे. मगर बीते 5 अगस्त को आई आपदा ने धराली के लोगों के न केवल सपने तोड़ दिए बल्कि पानी और मलबे के इस सैलाब ने यहां रहने वाले कई लोगों की जानें भी लील ली हैं. इसके साथ ही स्थानीय लोगों की आर्थिकी को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

हादसे से पहले गांव में थी रौनक: धराली गांव में लगभग 1000 लोग रहते हैं. खीरगंगा नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत गांव में हादसे से 2 दिन पहले चुनाव जीतने के अवसर पर पास ही एक मंदिर में उत्सव भी चल रहा था. पूरे गांव में सावन के महीने में बेहद रौनक रहती थी.

स्थानीय निवासी भुवन राणा बताते हैं-

अगर यात्रा पूरी तरह से चल रही होती है तो इस गांव में रुकने वालों की संख्या हजारों में रहती है. गनीमत रही कि बारिश की वजह से यात्रियों की संख्या न के बराबर थी. अगर यहां आपदा के दिन यात्री होते तो जान माल का नुकसान और भी अधिक हो सकता था.

- भुवन राणा, स्थानीय निवासी -

धऱाली का सेब (ETV BHARAT)

गांव की तलहटी में हैं सेब के बाग: इस गांव की तलहटी में सेब के बाग हैं. इन सेब के बागों पर ही यहां के लोगों की आर्थिकी निर्भर करती है. हर्षिल, मोरी, गंगनानी इन सभी इलाकों में सेब की पैदावार अच्छी होती है. बात अगर धराली की करें तो यहां का सेब अपने आप में खास होता है. यहां का सब आकार में बेहद बड़ा और मीठा होता है. यही कारण है कि इस बाग को चलाने वाले यहां के सेब को सीधे विदेश भेजते हैं. इस क्षेत्र को बेहद नजदीक से जानने वाले पर्वतारोही संजय सैनी बताते हैं-

जहां सेब का बाग हैं, वो कोई परमानेंट स्थान नहीं था, बल्कि आज से कई साल पहले आई इसी तरह की आपदा में जो मलबा आया वहां पर ये लगे हैं. जिन जगहों पर लोगों के होटल, होमस्टे हैं वो भी ऐसी ही जगहों पर बने हैं.

- संजय सैनी, पर्वतारोही -

विदेशों में जाता है धराली का सेब: संजय सैनी बताते हैं कि इस गांव का सेब इस कदर मीठा था कि लोग खरीदने आते थे, परंतु उन्हें नहीं दिया जाता था. यहां का सारा का सारा माल विदेशों में एक्सपोर्ट होता है. स्थानीय लोग अपने छोटे बच्चे की तरह सेब के बागों का ध्यान रखते हैं.

गोमुख से नीचे उतरने वाली भागीरथी नदी के यहां होने से सेब की पैदावार भी बंपर होती है. साथ ही यहां के वातारण के कारण यहां के सेब की मिठास भी दूसरों से अलग है.

विदेशों में जाता है धराली का सेब (ETV BHARAT)

हर्षिल का स्पेशल सेब क्यों है खास: उत्तरकाशी जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रजनीश बताते हैं-

इस आपदा से इस पूरे क्षेत्र को बेहद नुकसान पहुंचा है. यह गांव और यह पूरी वैली खुशहाल है. बात अगर यहां के सेब की की जाए तो उसकी मिठास उत्तराखंड के अन्य सेबों के तुलना में बेहद अलग है. यहां पर लगभग 25 मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है. पूरी हर्षिल वैली में आठ गांव हैं. सभी में सेब की पैदावार होती है.

- रजनीश, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर -

हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रजनीश ने बताया कि, यहां के सेब को GI टैग भी मिल गया है. आप इस इलाके के सेब का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहां के सेब इस इलाके की पहचान के नाम से बाजार में उतारे जाते हैं. इन सेबों को हर्षिल स्पेशल सेब कहा जाता है.

ऐसे होती है आर्थिकी मजबूत: हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रजनीश ने बताया सेब के कारोबार से किसानों को कितना फायदा हो रहा है इसका अंदाजा आप यहां बने होमस्टे, होटल और रिजॉर्ट से लगा सकते हैं. अमूमन सेब उगाने वाले किसान ही यहां पर होमस्टे, होटल बनाकर उनका संचालन कर रहे हैं, जिससे सभी को अच्छी खासी आमदनी हो रही है.

