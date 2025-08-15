उत्तरकाशी: उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में पांच अगस्त को आई आपदा को करीब 11 दिन बीते चुके है, लेकिन मलबे में दबे लोगों का अब कुछ पता नहीं चल पा रहा है. बीते 11 दिनों से राज्य और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं. धराली आपदा में न सिर्फ इंसान, बल्कि जानवर भी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में लगे हैं, जिनसे आपदा पीड़ितों को भी काफी उम्मीद है.
दरअसल, पांच अगस्त को खीरगंगा में आई विनाशकारी बाढ़ से धराली बाजार का नामोनिशान मिट गया था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में 66 लोग लापता है, जिनमें 9 सेना के जवान भी है. रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती करीब 50 फीट मलबे के नीचे दबी जिंदगियां है, लेकिन रेस्क्यू टीम की मुश्किल को ग्राउंड जीरो पर उतरे 'फैंटम' और 'कोको' आसान बना रहे है. 'फैंटम' और 'कोको' न सिर्फ रेस्क्यू टीम को मलबे के ढेर में रास्ते दिखा रहे है, बल्कि उन लोगों के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे हैं, जो इस आपदा के बाद लापता हुए अपने रिश्तेदारों के बारे में सुराग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.
भारी बारिश, ठंडी हवाओं, खतरनाक रास्तों, नदियों और नालों को दरकिनार करते हुए एसडीआरएफ के दो प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड 'फैंटम' और 'कोको' धराली के आपदा ग्रस्त क्षेत्र में दिन भर जीवन की तलाश में जुटे रहते हैं, जहां 66 लोग अभी भी लापता हैं और संभवतः मलबे में दबे हुए हैं.
'फैंटम' और 'कोको' अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए एसडीआरएफ के जवानों के साथ लगे हुए है. आठ साल का फैंटम मलबे के ढेर के नीचे लोगों की तलाश कर रहा है. कोको भी इसी काम में लगा हुआ है. 'फैंटम' और 'कोको' जहां भी इशारा करते है, एसडीआरएफ के जवान वहीं पर जिंदगी की तलाश में खोदना शुरू कर देते है. एसडीआरएफ के साथ-साथ लातपा लोगों के परिजनों को भी 'फैंटम' और 'कोको' से काफी उम्मीद है.
वहीं एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट आरएस धपोला ने बताया कि मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर 40 मीटर तक दबे किसी भी तत्व की जानकारी देता है. धपोला ने बताया कि कुछ जगहों पर जीपीआर से मिले संकेतों के आधार पर खुदाई की जा रही है.
वहीं उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गुरुवार को हर्षिल के उस इलाके का निरीक्षण किया जहां पानी जमा होने से अस्थायी झील बन गई है. जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल हर्षिल में बनी अस्थायी झील से कोई तात्कालिक खतरा नहीं है. हालांकि, पानी के बहाव में बाधा बन रहे मलबे को हटाने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है.
उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जहा दलदली जगह है, वहां भारी मशीनों की तैनाती संभव नहीं है. इसलिए, प्रशासन स्थानीय संसाधनों और श्रमिकों की मदद से लगातार सफाई का काम कर रहा है. अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जानी चाहिए. प्रभावित लोगों के बीच राहत वितरण जारी है.
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य आर्य ने कहा कि गंगोत्री तक सड़क संपर्क बहाल होने में तीन दिन और लगेंगे. उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रा अभी बंद रहेगी. डबरानी, सोनगढ़, लोहारीनाग, हर्षिल और धराली में भूस्खलन के कारण पिछले नौ दिनों से सड़क बंद है.
