देहरादून (किरणकांत शर्मा): बीती 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन ने जोर पकड़ा. घाटी में अब मौसम भी साफ हो चुका है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती धराली में 50 फीट मबले में से जिंदगियों को तलाशना है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें सबसे पहले उन घरों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जो थोड़े बहुत सुरक्षित हैं.

बिस्तर पर मलबा और इंसानों की खोज: एनडीआरएफ की टीम आंशिक रूप से मलबे में दबे घरों की दीवारों और दरवाजों को तोड़कर इस उम्मीद में लापता लोगों की तलाश कर रही है कि कहीं कोई जिंदगी 48 घंटे बाद भी शायद सांस ले रही हो. बता दें कि, उत्तराखंड एसडीआरएफ आईजी अरुण मोहन जोशी भी 6 अगस्त शाम को आपदा स्थल धराली पहुंच गए थे. अरुण मोहन जोशी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले पहले अधिकारी थे.

आईजी अरुण मोहन जोशी ने धराली में ग्राउंड जीरो के स्थिति देखकर कहा था कि-

यहां हालात बहुत खराब हैं. लगभग 50 फीट मलबा धराली गांव के ऊपर आ गया है. तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत कितने भयानक होंगे. कहीं कोई जिंदगी सांस ले रही हो, इसी उम्मीद में एनडीआरएफ की टीम 48 घंटे बाद भी सुरक्षित बचे घरों में घुसकर लोगों की तलाश कर रही है.

- अरुण मोहन जोशी, IG, SDRF -

पहाड़ों पर भी लोगों की तलाश: एक तरफ जहां 50 फीट मलबे में लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं एक टीम को पहाड़ों पर भी भेजा गया है. एसडीआरएफ आईजी अरुण मोहन जोशी के मुताबिक, यह संभावना भी हो सकती है कि सैलाब के समय जान बचाने के लिए कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए हों, लेकिन बाद में उन्हें नीचे आने का रास्ता न मिला हो और वो वहीं पर फंसे हो. इसलिए उनकी तलाश में एक टीम पूरे इलाकों को सर्च कर रही है.

आईजी जोशी ने साफ किया है कि जब तक एक-एक लापता व्यक्ति मिल नहीं जाता, तब तक उनका सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा. एसडीआरएफ ने रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में अपने सभी संसाधन लगाए हैं.

150 से 200 साल पीछे चला गया ये इलाका: धराली हिमालय की गोद में बसा हर्षिल घाटी का छोटा सा सुंदर गांव था. इसके अलावा धराली गंगोत्री धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है. गंगोत्री धाम आते-जाते समय श्रद्धालु धराली में ही रुकते थे. इसलिए इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है. होटल और होम स्टे बड़ी संख्या में यहां पर खुले थे. लेकिन 5 अगस्त 2025 को आई आपदा ने पलभर में धराली गांव को ही खत्म कर दिया. पर्यटकों से गुलजार रहने वाला धराली अब करीब 50 फीट मलबे के ढेर में दफ्न हो गया है. चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है.

पहले भी आपदा की भेंट चढ़ चुके कई गांव: पर्यावरणविद् राजीव नयन बहुगुणा बताते हैं कि धराली ही नहीं, उत्तराखंड के कई इलाके इस तरह से आपदाओं में खत्म हुए हैं. केदारनाथ में आई आपदा के दौरान भी ऐसे कई गांव थे, जो पूरी तरह से नक्शे से हट गए थे. धराली एक खूबसूरत जगह है और 5 तारीख को हुई इस घटना ने इस पूरे क्षेत्र को 150 साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया है.

कहा जाता है कि करीब 150 साल पहले भी इस इलाके में इसी तरह की आपदा थी, जिसने इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था. हालांकि, वक्त के साथ लोगों के जख्म भरते गए और धराली गांव दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था. लेकिन 5 अगस्त को फिर से धराली को किसी नजर लगी और पल भर में सब कुछ बर्बाद हो गया.

जीवन यापन कैसे होगा? रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहां के स्थानीय लोगों के लिए होगी. क्योंकि धराली गांव यहां के लोगों की आजीविका का बड़ा साधन था. कई पीढ़ी से यहां पर लोग रह रहे थे. लिहाजा आपदा ने उन सभी को बेहद पीछे खिसका दिया है.

एक नजर में अब तक की पूरी घटना पढ़िए: 5 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1.30 पर उत्तरकाशी के धराली गांव के ठीक ऊपर की पहाड़ी से आने वाली खीरगंगा में पानी के सैलाब के साथ इतना मलबा आया कि पूरा गांव तबाह गया. 38 सेकेंड से भी कम समय में पूरा गांव मलबे के ढेर में दफन हो गया. लोगों को जान बचाकर भागने तक का मौका भी नहीं मिला.

आपदा के कुछ देर बाद ही जिला प्रशासन को मामले की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह के एक्टिव हो गया था. आपदा का वीडियो सामने आने के बाद राज्य सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी. शाम को करीब 6:40 पर भारत सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से सहायता और सेना की रवानगी के लिए आदेश जारी हुए थे.

वहीं, घटनास्थल पर पहुंचकर सेना के जवानों ने ही सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू किया. हर्षिल में तैनात भारतीय सेना के जवान 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए थे. देर रात तक अभियान चलाया गया था. 6 अगस्त सुबह से एसडीआरएफ और लोकल पुलिस अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सुबह ही उत्तरकाशी में कैंप करना शुरू किया. पूरा दिन अपनी देखरेख में अभियान चलाने के बाद पीड़ित लोगों से मुलाकात की और 6 तारीख की शाम तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकल गया.

7 अगस्त का दिन सुबह से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा. क्योंकि सुबह से ही सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर और राज्य सरकार के हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई. 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकल गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के आपदा ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद फिर से उत्तरकाशी पहुंच गए हैं. धराली आपदा में पांच लोगों की मौत हुई है. वहीं 19 लोग लापता है, जिनमें 9 भारतीय सेना के जवान है.

