उत्तरकाशी धराली आपदा: खीरगंगा में एक नहीं कई बार आया था सैलाब, देखिए अनसीन वीडियो

आज ईटीवी भारत आपको उत्तरकाशी धराली आपदा के वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखने जा रहा है, जो अभी तक सामने नहीं आए.

उत्तरकाशी धराली आपदा (@Harsil Vlogs)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 3:39 PM IST

6 Min Read

देहरादून (किरणकांत शर्मा): उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में पांच अगस्त को आई आपदा के कुछ और वीडियो सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि धराली में पांच अगस्त को खीरगंगा में एक दो नहीं, बल्कि कई बार सैलाब आया था. शायद यही कारण रहा कि धराली बाजार पूरी तरह के मलबे में ढेर में दब गया. आज ईटीवी भारत आपको वही एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा है.

धराली बाजार में आई आपदा को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस आपदा से जुड़े कई वीडियो ऐसे थे, जो अभी तक सामने नहीं आए थे. ऐसे ही कुछ वीडियो और जानकारी ईटीवी भारत आपके सामने लेकर आया है. इसी के साथ ईटीवी भारत ने उस चश्मदीद से भी बात की, जिसने धराली बाजार आपदा के ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद किए थे.

कई बार आया सैलाब: दरअसल, धराली में उस दिन एक बार नहीं बल्कि तीन से चार बार मलबे का सैलाब आया था. अगर यह मलबा एक बार आया होता तो शायद इतनी तबाही न होती. धराली के सामने मुखबा गांव में रहने वाली गीता सेमवाल जो अपना एक ब्लॉग चैनल भी चलाती हैं, उन्होंने आपदा की तस्वीरों को अपने कमरे में कैद किया है.

उत्तरकाशी धराली आपदा के अनसीन वीडियो (@Harsil Vlogs)

मेले की वजह से थी गांव में भीड़: बताया जा रहा है कि पांच अगस्त दोपहर करीब 1.30 बजे जब आपदा आई, उस समय धराली और मुखबा दोनों ही गांवों में मेले की तैयारी चल रही थी. हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में वो लोग भी शामिल होते हैं, जो उत्तरकाशी या अपने गांव से दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं. यानी उस वक्त सभी लोग अपने-अपने घरों में भगवान शिव के इस मेले में आयोजित होने के लिए आए हुए थे. उन्हीं में से एक हैं, उत्तरकाशी की रहने वाली गीता सेमवाल.

सामान्य दिन की तरह चल रहा था सब कुछ: गीता सेमवाल ने बताया कि पांच अगस्त को सुबह उठने के बाद उन्होंने भी अपने रोजाना के कामकाज निपटाकर पूजा-पाठ किया. गांव में मेले की तैयारियों के कारण रौनक का माहौल था. चारों तरफ डीजे की आवाज और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेहद खुश थे. मौसम भी बेहद सुहावना था. हालांकि, बाद में दिन चढ़ने के साथ ही पूरी धराली घाटी में कोहरा छाने लगा. कोहरा छाने के बाद मौसम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खूबसूरत मौसम कुछ ही देर में तबाही लेकर आएगा.

कैमरे में कैद हुई भयानक तस्वीरें: गीता सेमवाल बताती है कि पांच अगस्त दोपहर 1.30 बजे जब खीरगंगा में पानी का सैलाब आया था, तब वो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी. गीता सेमवाल ने धराली बाजार की आपदा को अपने मोबाइल में सिलसिलेवार कैद किया, जिसमें साफ पता चल रहा है कि खीरगंगा में सैलाब एक बार नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में आया. इसके बाद ही धराली बाजार का ये हाल हुआ. गीता सेमवाल ने अपने ये सभी वीडियो हर्षिल ब्लॉग नाम के यूट्यूब चैनल पर डाले हैं.

कुछ लोगों ने पहाड़ पर भागकर बचाई जान: गीता सेमवाल के बनाए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सबसे पहले पानी का सैलाब आया, जो काफी डरावना भी था. ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया. मंदिर और घरों में मौजूद अधिकतर लोगों को भागने तक का मौका भी नहीं मिला था. वहीं, कुछ लोगों ने पहाड़ों पर भागकर अपनी जान भी बचाई थी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के सैलाब के बाद खीरगंगा में मलबे की गाद धराली बाजार में आई, जिसने धराली बाजार के बचे हुए हिस्सों को भी चपेट में ले लिया. खीरगंगा का रौद्र रूप यहीं नहीं रुका, तीसरा बार फिर से खीरगंगा में काफी पानी और मलबा आया.

प्रत्यक्षदर्शी गीता सेमवाल की मानें तो तीसरे सैलाब ने बाजार में बचे हुए मकान, दुकान और होटल का नामोनिशान भी मिटा दिया. इस दौरान मलबे में फंसे कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए भी दिख रहे हैं. अभी तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई थीं. आखिर के सैलाब में पूरे धराली बाजार के ऊपर मलबे के ढेर लग गया था, जो अभी तक देखा जा रहा है.

9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बहुत सी चीजों से पर्दा उठ सकता है. जांच कर रहे वैज्ञानिकों को इस वीडियो से भी काफी सहायता मिल सकती है. वहीं इस आपदा के कुछ देर बाद ही इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया था और राहत व बचाव के कार्यों में जुट गई थी. वीडियो में आसपास में दौड़ती हुई एंबुलेंस और बदहवास हालत में लोग इधर-उधर भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

गीता सेमवाल की आंखों देखी: गीता सेमवाल ने ईटीवी भारत के साथ अपना उस दिन का अनुभव भी शेयर किया. गीता बताती हैं कि आज भी उनके कानों में धराली आपदा का मंजर गूंज रहा है. आज से पहले उन्होंने कभी ऐसे मंजर नहीं देखा था. धराली आपदा को उन्होंने बहुत करीब के देखा है. कैसे उनकी आंखों के आगे लोग मलबे में दबते चले गए. पूरा धराली बाजार पलभर में खत्म हो गया. दुख जताते हुए गीता ने कहा कि, 'अब पता नहीं इस गांव में दोबारा से खुशियां कब लौटेंगी.'

उस वक्त क्या हुआ था. कितनी बार मलबा आया, क्यों आया? इस बात के अध्ययन के लिए हमने टीम बनाई हैं. मुख्य सचिव पहले ही जांच के लिए आदेश दे चुके हैं. जांच के बाद ही साफ होगा की आखिरकार उस दिन हुआ क्या था?
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन -

पढ़ें---

पढ़ें---

