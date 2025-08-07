देहरादून, नवीन उनियाल: उत्तरकाशी की धराली आपदा इन दिनों देश दुनिया में सुर्खियों में हैं. पांच अगस्त की दोपहर को धराली में जलप्रलय के दृश्यों को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गये थे. अब उत्तरकाशी धराली आपदा के उस क्षेत्र का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जहां से धराली में जलप्रलय आई थी. ड्रोन शॉट के जरिये एसडीआरएफ ने इसे दिखाने की कोशिश की है.

धराली में जिस जगह से आपदा आई उसकी पहली तस्वीर ईटीवी भारत आपको दिख रहा है. इस जगह का नाम झंडा बुग्याल है. झंडा बुग्याल ऊपर यह वह जगह है जहां पर बादल फटा था. इसी क्षेत्र से मलबा के साथ पानी ने धराली की ओर आगे बढ़ा था. इसके बाद धराली में क्या कुछ हुआ सभी ने उसकी तस्वीरें देखी हैं.

उत्तरकाशी धराली आपदा एक्सक्लूसिव वीडियो (वीडियो सोर्स: एसडीआरएफ)

एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3000 मीटर ऊपर झंडा बुग्याल के ठीक नीचे पहुंचकर ड्रोन के जरिए यह तस्वीर ली है. इसमें वह जगह साफ दिखाई दे रही है जहां से मलबा और पानी नीचे बहते हुए धराली तक पहुंचा है. पहली बार वह तस्वीर सामने आई है जहां से इस हादसे की शुरुआत हुई. SDRF की टीम सबसे पहले 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र पर पहुंची. फिर वहां से ड्रोन के जरिए उसे जगह की तस्वीर ली. जहां से इस आपदा की शुरुआत हुई.

बता दें आज धराली आपदा का तीसरा दिन है. तीसरे दिन मौसम खुलने के बाद राहत बचाव कार्यों में तेजी आई है. राहत बचाव कार्यों में हेली के साथ ही सेना के चिनूक ने भी उड़ान भरी. आज हेली के जरिए एक VSAT मातली पहुंचाया गया है. गंगनानी में भी टूटे हुए पुल तक BRO, SDRF और PWD पहुंच गई है.

इसके साथ ही डीएम और एसएसपी ने धराली में कैंप कर रहे हैं. वहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा है. उत्तरकाशी जिला कार्यालय और देहरादून यूएसडीएमए परिचालन केंद्र से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग की जा रही है. धराली आपदा के तीसरे दिन तक 274 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. अभी तक इस आपदा में लापता लोगों का कोई सही आंकड़ा पता नहीं चल पाया है.

