ETV Bharat / bharat

धराली आपदा: मबले के नीचे दबी न जाने कितनी सांसें, इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तलाशी जा रही जिंदगियां - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

खीरगंगा से धराली बाजार में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. फिलहाल 66 लोग लापता हैं.

Uttarakhand disaster
आपदा में टेक्नोलॉजी का उपयोग (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 10:52 AM IST

5 Min Read

देहरादून (किरणकांत शर्मा): उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में बीती पांच अगस्त को आई आपदा को दस दिन बीत चुके हैं. खीरगंगा नदी से आए सैलाब ने धराली बाजार का नामोनिशान मिटा दिया है. धराली बाजार करीब 30 से 40 फीट मलबे के नीचे दफन है. उसी मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए बीते दस दिनों से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इस सर्च ऑपरेशन में हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सहारे लोगों को तलाश जा सके.

उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसके हिसाब से धराली आपदा में 66 लोग लापता हैं, जिसमें 24 नेपाली मजदूर और 9 सेना के जवान भी शामिल हैं. हालांकि, सर्च टीम को अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति का शव मिला है. बढ़ते वक्त के साथ लापता लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है.

Uttarakhand disaster
ऐसे काम करता है एक्सो थर्मल कटिंग (Photo-ETV Bharat)

सर्च टीम की चुनौती: मलबे में नीचे जिंदगियां तलाशने में लगी सर्च टीम के सामने मुश्किलें कम नहीं है. सबसे बड़ी चुनौती धराली बाजार के ऊपर फैला 30 से 40 फीट का मलबा है, जिसके नीचे जीवन की तलाश करना आसान नहीं है. चुनौती ये भी है कि मलबे के इस ढेर को वहां से कैसे हटाया जाए. जब तक सड़क पूरी तरह से नहीं बन जाती तब तक यहां का मलबा उठाकर किसी और जगह पर नहीं रखा जा सकता. ऐसे में मलबे के ऊपर से ही मशीनों की मदद से जीवन को तलाशना होगा.

Uttarakhand disaster
रेस्क्यू ऑपरेशन को करती है आसान (Photo-ETV Bharat)

तकनीक ही एक मात्र सहारा: मैनुअल कार्य के साथ-साथ इस आपदा में मबले के नीचे दबे इंसानों को ढूंढने के लिए सर्च टीम तकनीकों का बड़े स्तर पर सहारा ले रही है.

एक्सो थर्मल कटिंग: इन मशीन का इस्तेमाल मलबे में दबे भवनों के अंदर जाने के लिए किया जाता है. दरअसल, एक्सो थर्मल कटिंग से किसी धातु को काटने, छेदने और खोदने में सक्षम होती है.

लाइव डिटेक्टर: इस टेक्नोलॉजी की मदद से मबले में 20 फीट तक नीचे दबे इंसान का पता लगाया जा सकता है. इस तकनीक का इस्तेमाल एनडीआरएफ कर रही है. लाइव डिटेक्टर से ही आपदा के 24 घंटे बाद एक गाय को मलबे से निकल गया था.

Uttarakhand disaster
मलबे में दबे लोगों को लगाती है पता (Photo-ETV Bharat)

थर्मल स्कैनिंग कैमरे: धराली जैसी आपदाओं में थर्मल स्कैनिंग कैमरे का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि कैमरे थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है. थर्मल स्कैनिंग कैमरे वस्तुओं से निकलने वाली गर्मी (इंफ्रारेड रेडिएशन) को मापता है. जैसे मान लीजिए मबले के अंदर अगर कोई भवन या अलग-अलग रंगों वाली कोई वस्तु (उसमें कपड़ा भी हो सकता है) दिखाई देती है तो थर्मल स्कैनिंग कैमरा तुरंत यह संदेश भेजने का काम करता है. उसके बाद तमाम टीम उस जगह पर खुदाई करती है.

Uttarakhand disaster
इंफ्रारेड रेडिएशन पर मशीन करती है कार्य (Photo-ETV Bharat)

थर्मल स्कैनिंग कैमरे की सबसे कमाल की खासियत यही है कि यह हर परिस्थिति जैसे बारिश, धूप, आंधी-तूफान और अंधेरे में भी काम करता है. इसका सहारा लोगों को खोजने के लिए किया जा रहा है.

दबी सांसों को पकड़ने वाली मशीन: अब जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे है वो है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार. इस राडर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पानी, जमीन या पहाड़ कहीं भी सतह से करीब 50 मीटर नीचे तक की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकता है. यदि वहां कोई हलचल हो (जैसे किसी व्यक्ति की सांस चल रही होती है) तो उसे तुरंत बताता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर खुदाई कर उस व्यक्ति को बचाने की प्रयास करती है.

Uttarkashi Dharali disaster
धराली में बीते दस दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है. (ETV Bharat)

20 फीट गहराई में भी काम करता है: लाइव डिटेक्टर तकनीक का इस्तेमाल अक्सर आपदाओं में किया जाता है. लाइव डिटेक्टर मशीन मबले में 20 फीट नीचे तक दबे व्यक्ति का पता लगा लेती है. ये अंधेरे में भी की काम करता है. इसके अलावा धराली में रेस्क्यू टीम के साथ एंडोस्कोपी कैमरे और लेजर रडार जैसे उपकरण भी मौजूद हैं, जिन्हें समय आने पर इस्तेमाल किया जाएगा.

पूरे ऑपरेशन के नोडल अधिकारी अरुण मोहन जोशी के मुताबिक, सभी टीम अपना-अपना बेहतरीन से कम कर रही हैं, जिस जगह पर यह मलबा आया हुआ है, वहां पर हाथों से रेस्क्यू अब नहीं किया जा सकता. यहां पर मशीनों का काम है, लेकिन फिर भी हमारी टीम और सभी जवान दिन-रात लोगों की तलाश में यहां पर काम कर रहे हैं. मलबे की चादर अत्यधिक मोटी होने की वजह से जेसीबी और बुलडोजर का सहारा भी लिया जा रहा है. सड़क बनने के बाद और मशीन यहां तक पहुंच जाएंगी. हम अलग-अलग तकनीक से अलग-अलग उपकरण से लोगों की तलाश कर रहे हैं.

पढ़ें---

देहरादून (किरणकांत शर्मा): उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में बीती पांच अगस्त को आई आपदा को दस दिन बीत चुके हैं. खीरगंगा नदी से आए सैलाब ने धराली बाजार का नामोनिशान मिटा दिया है. धराली बाजार करीब 30 से 40 फीट मलबे के नीचे दफन है. उसी मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए बीते दस दिनों से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इस सर्च ऑपरेशन में हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सहारे लोगों को तलाश जा सके.

उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसके हिसाब से धराली आपदा में 66 लोग लापता हैं, जिसमें 24 नेपाली मजदूर और 9 सेना के जवान भी शामिल हैं. हालांकि, सर्च टीम को अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति का शव मिला है. बढ़ते वक्त के साथ लापता लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है.

Uttarakhand disaster
ऐसे काम करता है एक्सो थर्मल कटिंग (Photo-ETV Bharat)

सर्च टीम की चुनौती: मलबे में नीचे जिंदगियां तलाशने में लगी सर्च टीम के सामने मुश्किलें कम नहीं है. सबसे बड़ी चुनौती धराली बाजार के ऊपर फैला 30 से 40 फीट का मलबा है, जिसके नीचे जीवन की तलाश करना आसान नहीं है. चुनौती ये भी है कि मलबे के इस ढेर को वहां से कैसे हटाया जाए. जब तक सड़क पूरी तरह से नहीं बन जाती तब तक यहां का मलबा उठाकर किसी और जगह पर नहीं रखा जा सकता. ऐसे में मलबे के ऊपर से ही मशीनों की मदद से जीवन को तलाशना होगा.

Uttarakhand disaster
रेस्क्यू ऑपरेशन को करती है आसान (Photo-ETV Bharat)

तकनीक ही एक मात्र सहारा: मैनुअल कार्य के साथ-साथ इस आपदा में मबले के नीचे दबे इंसानों को ढूंढने के लिए सर्च टीम तकनीकों का बड़े स्तर पर सहारा ले रही है.

एक्सो थर्मल कटिंग: इन मशीन का इस्तेमाल मलबे में दबे भवनों के अंदर जाने के लिए किया जाता है. दरअसल, एक्सो थर्मल कटिंग से किसी धातु को काटने, छेदने और खोदने में सक्षम होती है.

लाइव डिटेक्टर: इस टेक्नोलॉजी की मदद से मबले में 20 फीट तक नीचे दबे इंसान का पता लगाया जा सकता है. इस तकनीक का इस्तेमाल एनडीआरएफ कर रही है. लाइव डिटेक्टर से ही आपदा के 24 घंटे बाद एक गाय को मलबे से निकल गया था.

Uttarakhand disaster
मलबे में दबे लोगों को लगाती है पता (Photo-ETV Bharat)

थर्मल स्कैनिंग कैमरे: धराली जैसी आपदाओं में थर्मल स्कैनिंग कैमरे का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि कैमरे थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है. थर्मल स्कैनिंग कैमरे वस्तुओं से निकलने वाली गर्मी (इंफ्रारेड रेडिएशन) को मापता है. जैसे मान लीजिए मबले के अंदर अगर कोई भवन या अलग-अलग रंगों वाली कोई वस्तु (उसमें कपड़ा भी हो सकता है) दिखाई देती है तो थर्मल स्कैनिंग कैमरा तुरंत यह संदेश भेजने का काम करता है. उसके बाद तमाम टीम उस जगह पर खुदाई करती है.

Uttarakhand disaster
इंफ्रारेड रेडिएशन पर मशीन करती है कार्य (Photo-ETV Bharat)

थर्मल स्कैनिंग कैमरे की सबसे कमाल की खासियत यही है कि यह हर परिस्थिति जैसे बारिश, धूप, आंधी-तूफान और अंधेरे में भी काम करता है. इसका सहारा लोगों को खोजने के लिए किया जा रहा है.

दबी सांसों को पकड़ने वाली मशीन: अब जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे है वो है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार. इस राडर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पानी, जमीन या पहाड़ कहीं भी सतह से करीब 50 मीटर नीचे तक की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकता है. यदि वहां कोई हलचल हो (जैसे किसी व्यक्ति की सांस चल रही होती है) तो उसे तुरंत बताता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर खुदाई कर उस व्यक्ति को बचाने की प्रयास करती है.

Uttarkashi Dharali disaster
धराली में बीते दस दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है. (ETV Bharat)

20 फीट गहराई में भी काम करता है: लाइव डिटेक्टर तकनीक का इस्तेमाल अक्सर आपदाओं में किया जाता है. लाइव डिटेक्टर मशीन मबले में 20 फीट नीचे तक दबे व्यक्ति का पता लगा लेती है. ये अंधेरे में भी की काम करता है. इसके अलावा धराली में रेस्क्यू टीम के साथ एंडोस्कोपी कैमरे और लेजर रडार जैसे उपकरण भी मौजूद हैं, जिन्हें समय आने पर इस्तेमाल किया जाएगा.

पूरे ऑपरेशन के नोडल अधिकारी अरुण मोहन जोशी के मुताबिक, सभी टीम अपना-अपना बेहतरीन से कम कर रही हैं, जिस जगह पर यह मलबा आया हुआ है, वहां पर हाथों से रेस्क्यू अब नहीं किया जा सकता. यहां पर मशीनों का काम है, लेकिन फिर भी हमारी टीम और सभी जवान दिन-रात लोगों की तलाश में यहां पर काम कर रहे हैं. मलबे की चादर अत्यधिक मोटी होने की वजह से जेसीबी और बुलडोजर का सहारा भी लिया जा रहा है. सड़क बनने के बाद और मशीन यहां तक पहुंच जाएंगी. हम अलग-अलग तकनीक से अलग-अलग उपकरण से लोगों की तलाश कर रहे हैं.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARALI RESCUE OPERATIONDHARALI SEARCH OPERATIONउत्तरकाशी धराली आपदाधराली रेस्क्यू ऑपरेशनUTTARKASHI DHARALI DISASTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.