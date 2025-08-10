उत्तरकाशी: धराली आपदा के बाद गंगोत्री राजमार्ग पर गंगनानी के पास लिम्चागाड़ के पास हाईवे का आधा हिस्सा बह गया था. जिसके बाद बीआरओ ने वैली ब्रिज निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है. रविवार को वैली ब्रिज पर पैदल आवाजाही शुरू हो गई है. प्रशासन देर शाम तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का दावा कर रहा है. वहीं गंगोत्री हाईवे को बीआरओ तीन से चार दिन में खोलने का दावा कर रहा है.
धराली आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे सोनगाड़, डबरानी, हर्षिल, धराली आदि स्थानों पर अवरूद्ध हुआ था. गंगोत्री हाईवे छठवें दिन हाईवे को बंद हुआ हो गया है. जिससे हर्षिल क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोग सड़क टूटने पर कई किमी दूर पैदल मार्ग हो कर जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं. हालांकि, प्रशासन वहां पर फंसे तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को हेली सेवा के माध्यम मातली और चिन्यालीसौड़ पहुंचा रहे हैं. कुछ स्थानीय लोग पैदल चलकर जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं.
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी, लिमचागाड़ के पास वैली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सोनगाड़, डबरानी, हर्षिल, धराली आदि स्थान पर अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे को सुचारु करने का कार्य तेजी से चल रहा है। #RoadUpdate #roadconstruction #Dharali #rescue pic.twitter.com/jYxLUz6YJt— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 10, 2025
पांच अगस्त को धराली आपदा से भागीरथी नदी का जलस्तार बढ़ गया था. जिससे डबरानी से सोनगाड़ के बीच हाईवे का करीब 250 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया था. वहीं गंगनानी के पास भी लिम्चागाड के पास हाईवे का आधा हिस्सा साफ हो गया था. यहां पर बीआरओ ने वैली ब्रिज तैयार किया है. जिससे पैदल आवाजाही के लिए तो खोल दिया गया. अभी तक वाहनों की आवाजाही इस पुल से नहीं हो रही है.
डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि गंगनानी के पास लिम्चागाड पर वैली ब्रिज को पैदल आवाजाही के लिए खोला गया है. संभवता देर शाम तक वाहनों के लिए भी खुल जायेगा. वहीं डबरानी से सोनगाड़ के बीच अभी तीन से चार दिन लग सकता है.
बता दें कि पांच अगस्त दोपहर को करीब 1.30 बजे खीरगंगा में पहाड़ी से अचानक पानी के सैलाब के साथ मलबा भी किया, जिसने पलभर में पूरे बाजार को खत्म कर दिया. पानी का सैलाब और मलबा इतनी तेजी से नीचे आया था कि लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला. पलभर में पूरा बाजार मलबे के ढेर में दब गया.
पढ़ें---
- इसरो ने जारी की धराली की दो तस्वीरें, देखिए आपदा ने कैसे बदला इलाके का भूगोल
- मैं धराली जाना चाहता हूं, वहां मेरे अपने तड़प रहे हैं, ये कहकर रस्सी से पहाड़ उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
- धराली आपदा: राहत और बचाव दलों के सामने लैंडस्लाइड बना बाधा, जगह-जगह गंगोत्री एनएच हुआ क्षतिग्रस्त
- धराली हादसे की असल वजह का खुलासा, ग्लेशियर डिपोजिट टूटने से मची तबाही, देखें सेटेलाइट इमेज
- उत्तरकाशी धराली आपदा के पीछे इन झीलों का हाथ! साइंटिस्ट ने साझा की अहम जानकारियां
- केदारनाथ आपदा से मिलता जुलता धराली हादसे का पैटर्न, IIT रुड़की के साइंटिस्ट का दावा
- उत्तराखंड के ये शहर और कस्बे भी हैं नदियों के किनारे, इन्हें भी है फ्लैश फ्लड का खतरा
- उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही, खीरगंगा में भीषण बाढ़ से 4 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका