देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव, हिमालय की गोद में बसा एक शांत और खूबसूरत पर्यटक स्थल, 5 अगस्त 2025 को एक भयंकर आपदा की चपेट में आ गया. खीरगंगा नदी में अचानक आए सैलाब ने गांव को तहस-नहस कर दिया. इसमें मकान, होटल, बाजार - सब कुछ पलभर में मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तबाही आई कहां से आई.
इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) और SDRF की एक विशेषज्ञ टीम ने खतरनाक मिशन शुरू किया. 11 किलोमीटर से अधिक की कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए, यह टीम 4690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीकंठ ग्लेशियर तक पहुंची.
टीम का मकसद आपदा के स्रोत का पता लगाना था. क्या यह ग्लेशियर झील का फटना था? जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था या फिर कोई और कारण वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की नजरें श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर पर टिकी थीं, जो खीर गंगा का उद्गम स्थल है, लेकिन, गहन मुआयने और ड्रोन सर्वे के बाद, चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. श्रीकंठ ग्लेशियर के आसपास कहीं भी कोई ग्लेशियर झील नहीं मिली है.
धराली की यह आपदा जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने, और अनियोजित विकास का एक चेतावनी भरा संदेश है. अब, वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार और प्रशासन आगे की कार्ययोजना तैयार करेंगे, लेकिन सवाल वही है - क्या हम इस तबाही से सबक लेंगे? क्या हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.
आईजी SDRF अरुण मोहन जोशी का कहना है कि टीम सकुशल पर पहुंची. उसके बाद ड्रोन और अलग-अलग कैमरों से तस्वीर ली गई. यह सफर हमारी टीम के लिए बेहद मुश्किल था.
उसके बावजूद हमने मौके पर पहुंचकर यह देखने की कोशिश की कि कहीं कोई झील तो नहीं बन रही है. फिलहाल ऐसा कोई भी प्रमाण तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा है. अभी पानी का रिसाव धीरे-धीरे हो रहा है, जो खतरे की बात नहीं है. उन्होंने कहा इस क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही है. धराली में भी राहत बचाव कार्य तेजी से चलाये जा रहे हैं. साथ ही धराली आपदा के कारणों की भी खोज की जा रही है.
बता दें कि पांच अगस्त दोपहर को करीब 1.30 बजे खीरगंगा में पहाड़ी से अचानक पानी के सैलाब के साथ मलबा भी किया, जिसने पलभर में पूरे बाजार को खत्म कर दिया. पानी का सैलाब और मलबा इतनी तेजी से नीचे आया था कि लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला. पलभर में पूरा बाजार मलबे के ढेर में दब गया.
