उत्तरकाशी धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, जानिये वजह - UTTARKASHI DHARALI DRONE BAN

उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाके में पिछले 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

UTTARKASHI DHARALI DRONE BAN
उत्तरकाशी धराली ड्रोन बैन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2025 at 5:18 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read

धराली, नवीन उनियाल: उत्तरकाशी धराली आपदा से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है. उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन क्षेत्रों में हर्षिल, मातली, धराली, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी शामिल हैं. इस क्षेत्र में राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टटर लगातार उड़ान भर रहे हैं. जिनकी सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

धराली धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के दो चिनूक, दो एमआई-17 लगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है. धराली में अभी हवाई माध्यम से ही राहत बचाव कार्यों को पूरी तरह के अंजाम दिया जा रहा है. अभी धराली तक पहुंचने के सड़क मार्गे बाधित हैं. जिसके कारण ज्यादा से ज्याद उड़ाने भरी जा रही हैं. उड़ान भरने में हेलीकॉप्टरों को कोई दिक्कत न हो इसे देखते हुए आपदा प्रभावित इलाकों में ड्रोन पर बैन लगाया गया है.

वहीं, अगर जमीनी राहत बचाव कार्यों की बात करें तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के 25 लोग , राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 जवान, आर्मी की स्पेशल फोर्स के 10 लोग, , बीएजी रुड़की आर्मी के 30 जवान, आईटीबीपी के 250 जवान , एनडीआरएफ के 113 जवान, केनाईन डॉग,एसडीआरएफ 33 जवान, मेडिकल और डॉक्टरों की 5 लोग, अग्निशमन विभाग के 10 लोग, पुलिस वायरलैस के 15, प्रशासन, पुलिस के 25 लोग, खाद्य विभाग के 10(5 कैटरिंग टीम), यूपीसीएल के पांच लोग, सिंचाई विभाग के 2 लोग, दूरसंचार के पांच कर्मचारी, राजस्व विभाग के पांच कर्मचारी, पीडब्लूडी के 25, बीआरओ के 20 कर्मचारी लगे हैं. कुल 815 लोग इस समय धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन में घटनास्थल पर काम में लगे हैं.

बता दें कि पांच अगस्त दोपहर को करीब 1.30 बजे खीरगंगा में पहाड़ी से अचानक पानी के सैलाब के साथ मलबा भी किया, जिसने पलभर में पूरे बाजार को खत्म कर दिया. पानी का सैलाब और मलबा इतनी तेजी से नीचे आया था कि लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला. पलभर में पूरा बाजार मलबे के ढेर में दब गया.

