देहरादून, रोहित सोनी: उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा से साल 2013 में केदारघाटी में आई आपदा की यादें ताजा हो गई हैं. साल 2013 में केदारघाटी में आई भीषण आपदा की वजह से भारी तबाही मची थी. उसी तरह की स्थिति आज उत्तरकाशी के धराली में बनी हुई है. तमाम चुनौतियों के बीच राहत बचाव कार्य किया जा रहा है. अभी तक धराली में आई आपदा की असल वजह सामने नहीं आ पाई है. पर्यावरणविदों का इस घटना को लेकर अपना अपना मत है. इस घटना को लेकर ईटीवी भारत ने भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी समिति की सदस्य मल्लिका भनोट से बातचीत की.

आइस रॉक एवलॉन्च धराली आपदा की वजह: भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी समिति की सदस्य मल्लिका भनोट ने कहा उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा की वजह बादल का फटना नहीं है, बल्कि आइस रॉक एवलॉन्च है. भनोट ने कहा जब क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, तो बर्फ की पहाड़ियां टूटने लग जाती हैं. ऐसी ही घटना साल 2021 में रैणी आपदा के दौरान हुई थी. उसी तरह धराली के ऊपर पहाड़ों पर मौजूद बर्फ की रॉक गिरने की वजह से ये भीषण आपदा आई है.

उत्तरकाशी का 135 किलोमीटर एरिया संवेदनशील क्षेत्र: मल्लिका भनोट ने बताया साल 2012 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गौमुख से उत्तरकाशी के करीब 135 किलोमीटर क्षेत्र को भागीरथी पर्यावरण- संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है. जारी नोटिफिकेशन में गतिविधियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें प्रतिबंधित, प्रस्तावित और रेगुलेटेड शामिल है. रेगुलेटेड श्रेणी में विकास की गतिविधियां यानी सड़क बनाना, सड़क का चौड़ीकरण और पहाड़ की कटाई का काम शामिल है. प्रतिबंधित श्रेणी में बड़े बांध का निर्माण, खनन समेत अन्य चीजों पर पूरी तरह से रोक है. उन्होंने कहा अब विकास की ऐसी नीतियां आ रही हैं जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर रही हैं.

ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रही घटनाएं: भनोट ने कहा कि मुख्य रूप से उत्तराखंड चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत भागीरथी पारिस्थितिकी- संवेदनशील क्षेत्र में करीब 6000 देवदार के पेड़ कटने की संभावना है. यह क्षेत्र ठीक ग्लेशियर के नीचे है. ऐसे में बड़ी संख्या में देवदार के पेड़ काटे जाने से क्षेत्र के तापमान में वृद्धि होगी. इससे ग्लेशियरों के पिघलने की स्पीड भी बढ़ेगी. ऐसे में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई घटना जैसी घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी.

ग्लेशियर के मलबे पर बसा धराली: धराली क्षेत्र में बसावट काफी लंबे समय से है. उस क्षेत्र में बसावट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि, धराली क्षेत्र ग्लेशियर के पिघले मलबे पर बसा हुआ क्षेत्र है. इसके अलावा ये क्षेत्र नदी के किनारे बसा हुआ है. हैरानी की बात ये है कि इस क्षेत्र में तीन-तीन मंजिला इमारतें बनी हुई हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी परमिशन पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स यहां बन गईं?

मलबे में दबे मकान (ETV BHARAT)

धराली क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन: ऐसे में धराली क्षेत्र में हुआ विकास न सिर्फ भागीरथी पारिस्थितिकी- संवेदनशील क्षेत्र के नोटिफिकेशन का उल्लंघन करता है बल्कि कंस्ट्रक्शन एंड हिल्स के नियमों का भी उल्लंघन करता है. नदी किनारे और पहाड़ों पर इतनी ऊंची इमारतें नहीं बना सकते हैं. हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं का होना आम बात है, लेकिन इन घटनाओं से होने वाले हादसों को कैसे रोका जा सकता है? यह काफी महत्वपूर्ण है.

धराली में पांच अगस्त को आई आपदा (ETV BHARAT)

नदियों के आसपास रोकें कंस्ट्रक्शन: मल्लिका भनोट ने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले हादसों को तभी रोका जा सकता है, जब नदी के रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें. नदी के रास्ते में अगर अवरोध नहीं होगा, तो फिर प्राकृतिक घटनाएं होंगी, लेकिन उससे कोई हादसा नहीं होगा. उन्होंने बताया भागीरथी नदी के आसपास 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है. सहायक नदियों के आसपास कंस्ट्रक्शन के कोई मानक नहीं हैं. यही वजह है कि धराली के आसपास काफी अधिक बसावट हो गई है.

आपदा के बाद धराली (ETV BHARAT)

मल्लिका भनोट ने कहा इस घटना से सबक लेने की भी जरूरत है. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदियों के किनारे होने वाले कंस्ट्रक्शन पर लगाम लगाने की जरूरत है. जिससे आने वाले समय में अगर प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो फिर जान माल को नुकसान न पहुंचे. साथ ही जरूरी कदम ये भी हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पर फोकस किया जाये, जिससे लोगों को आपदा से पहले ही जानकारी मिल सके.

मल्लिका भनोट, निगरानी समिति की सदस्य (ETV BHARAT)

