उत्तराखंड के जाने माने यूट्यूबर सौरभ जोशी को शादी से पहले मिली धमकी, मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी
शादी से पहले नामी यूट्यूबर सौरभ जोशी को मिला 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला धमकी भरा मेल, पुलिस जांच में जुटी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2025 at 4:38 PM IST
हल्द्वानी: देश के नामी यूट्यूबर और ब्लॉगर सौरभ जोशी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. मामले में अज्ञात बदमाशों ने धमकी वाला मेल भेजकर रंगदारी मांगी है. साथ ही रकम न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है. वहीं, अब हल्द्वानी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.
यूट्यूबर सौरभ जोशी को मिला धमकी भरा मेल: बता दें कि हल्द्वानी के रामपुर रोड निवासी सौरभ जोशी को मशहूर यूट्यूबरों में गिना जाता है. बीती शनिवार को सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस में सुरक्षा की मांग को लेकर तहरीर दी है. सौरभ जोशी ने बताया है कि 15 सितंबर को उन्हें जीमेल के माध्यम से एक धमकी भरा मेल मिला.
सौरभ जोशी के मुताबिक, मेल में भाऊ गैंग के नाम से पांच करोड़ रुपए की मांग की गई है. रुपए नहीं देने पर शूट करने की धमकी भी दी गई है. इस मेल से यूट्यूबर समेत पूरा परिवार दहशत में है. जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है. सौरभ ने पुलिस से एहतियातन कड़ी सुरक्षा की मांग की है.
क्या बोली पुलिस? हल्द्वानी एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें सौरभ ने बताया है कि बीती 15 सितंबर को उन्हें जीमेल पर एक धमकी भरा मेल मिला. मेल भेजने वाले ने खुद को कुख्यात 'भाऊ गैंग' से जुड़ा बताया है. साथ ही गैंग के सरगना को 'छोटा डॉन' नाम से मशहूर बताया, जो दिल्ली में सक्रिय है.
आरोप है कि मेल में सौरभ जोशी से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. साथ ही रंगदारी न देने पर इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी मेल पर लिखी गई है. जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है. यह पहली बार नहीं है, जब सौरभ जोशी को इस तरह की धमकी मिली हो, इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है.
इतना ही नहीं बीते साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम भी सौरभ को धमकी मिली थी. उस दौरान सौरभ को एक फैन ने उसकी कॉलोनी में धमकी भरा पत्र दिया था. जांच में उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी अरुण ने करोड़पति बनने के लालच में यह आपराधिक कदम उठाया था. जिसे 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं था.
बताया जा रहा है कि सौरभ जोशी की जल्द शादी होने वाली है. इन दिनों वो मंगेतर के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड भी कर रहे हैं. इससे पहले भी सौरभ जोशी को कई बार धमकी मिल चुकी है. इतना ही नहीं उनके घर पर चोरी की घटना भी सामने आई थी. इसके अलावा ब्लॉग में विवादित टिप्पणी करने पर सौरभ जोशी को माफी भी मांगनी पड़ी थी.
