Published : May 28, 2025 at 6:10 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 6:49 PM IST

मसूरी: उत्तराखंड की तीन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है. मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की राधा भट्ट को सामाजिक कार्य, ह्यूग गैंट्ज़र और कोलीन गैंट्ज़र (मरणोपरांत) को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया. प्रदेश की तीन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिलने पर तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की है. मसूरी के निवासी ह्यूग गैंट्ज़र और कोलीन गैंट्ज़र को पदमश्री सम्मान मिलने के बाद खुशी का महौल है. मसूरी नगर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने ह्यूग गैंट्ज़र को बधाई दी. वहीं, मसूरी नगर पालिका की सभासद जसबीर कौर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ह्यूग गैंट्ज़र के घर पहुंची और ह्यूग गैंट्ज़र को फूल देकर सम्मानित किया.

