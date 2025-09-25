ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के शिक्षक ने पीएम मोदी को भेजी खून से लिखी चिट्ठी, शब्दों में बयां किया दर्द, जानिये पूरा मामला

टनकपुर: प्रदेश भर में बीते एक माह से पदोन्नति, स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना जैसी लगभग 34 मांगों को लेकर शिक्षक आन्दोलनरत हैं. इसी आंदोलन के बीच राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय सदस्य और उत्तराखंड आंदोलनकारी शिक्षक रवि बगोटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से लिखा पत्र भेजा है. इस पत्र में शिक्षक रवि बगोटी ने पीएम मोदी से शिक्षकों की वर्षो पुरानी मांगों पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई है. शिक्षक रवि चंपावत जिले के टनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज गेंडाखाली में सहायक अध्यापक एलटी पद पर कार्यरत हैं.

शिक्षक रवि राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय सदस्य और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं. शिक्षक रवि बगोटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने खून से पत्र लिखकर प्रेषित किया है. उन्होंने बताया उत्तराखंड राज्य में वर्षों से प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य,प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं. अपने सेवाकाल के 25 से 30 वर्ष के ही पद में कार्यरत रहने के बाद भी शिक्षकों की पदोन्नति बर्षों से रुकी हुई है. इस पर राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड समय समय पर आन्दोलन करता आया है. इसके बाद भी वर्तमान में पदोन्नति, स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना जैसी विभिन्न लगभग 34 मांगों पर कुछ नहीं किया गया.

उन्होंने कहा उत्तराखंड के 90% हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवमं 95% इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं. जिला चम्पावत में किसी भी हाई स्कूल में एक भी पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक नहीं है. इण्टर कालेजों में केवल 5 प्रधानाचार्य पूर्णकालिक हैं. जिनमें से 4 प्रधानाचार्य एक दो साल में रिटायर होने वाले हैं.

प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति शत प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर हो यही मांग लेकर आंदोलनरत शिक्षकों का संगठन सरकार और विभाग के रवय्ये से नाराज हैं. शिक्षकों की पदोन्नति न कर विभाग इन पदों पर सीधी भर्ती करने की जिद्द कर बैठा है, जो शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण नीति है.