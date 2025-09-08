ETV Bharat / bharat

डेट क्लैस में उलझे नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स गेम्स, धीमी पड़ी तैयारियां, जानिये इसकी वजह

राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम की वजह से इसकी डेट्स पीछे की जा सकती हैं. जिसे देखते हुए तैयारियां धीमी हुई हैं.

NATIONAL FOREST SPORTS MEET
डेट क्लैस में उलझे नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स गेम्स (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में आयोजित होने वाली नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट पर संशय गहरा गया है. दरअसल ये खेल नवंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित थे, लेकिन अब इन खेलों को स्थगित करने की नौबत आ चुकी है. इसके पीछे की वजह राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली कार्यक्रम है, जिसे धामी सरकार बेहद भव्य रूप में करने का प्लान कर रही है.

राज्य में वन विभाग पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा हुआ है. इसके तहत विभाग महकमे के खिलाड़ियों के ट्रायल ले चुका है. और अब दूसरी तमाम तैयारी भी कर रहा है, लेकिन, इस बीच राष्ट्रीय खेलों के आयोजन कार्यक्रम में कुछ बदलाव की संभावना बनने लगी है. जिससे नवंबर के पहले हफ्ते में वन विभाग के राष्ट्रीय खेल होना मुमकिन नहीं दिख रहा है.

डेट क्लैस में उलझे नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स गेम्स, (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता को नवंबर के पहले हफ्ते में संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा था. यह आयोजन 6 दिन चलना है. इस तरह राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले यह आयोजन खत्म करने का प्रयास था, लेकिन, अब ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा. दरअसल राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी होनी है. इसी बीच राज्य स्थापना दिवस की तैयारी करना भी चुनौती पूर्ण है.

इस बार का राज्य स्थापना दिवस प्रदेश के लिए बेहद खास होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रदेश का 25वां राज्य स्थापना दिवस होगा. यानी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है. जिसे धामी सरकार ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है. जिसके लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है. ऐसे में नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन भी होना है. जिसके कारण उलझन की स्थिति बन गई है.

राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर मुख्य सचिव से भी विभाग के अधिकारी बातचीत कर चुके हैं. इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय भी राष्ट्रीय स्तर के खेलो को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम से ठीक पहले करने को चुनौती पूर्ण मान रहा है. इसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में इन खेलों के होने को लेकर संशय पैदा हो गया है.

4 हजार खिलाड़ी होंगे शामिल: राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों में देशभर के करीब 4,000 खिलाड़ी प्रतिभाग़ करेंगे. खिलाड़ियों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले हैं. साफ है कि उत्तराखंड के लिए इन खेलों की मेजबानी करना चुनौती पूर्ण है.

आयोजन की तैयारियां जारी: वन विभाग खेलों के लिए कई हफ्तों से तैयारी कर रहा है. विभिन्न खेल स्थलों का चयन, खिलाड़ियों की आवासीय व्यवस्था, और आयोजन से जुड़े लॉजिस्टिक इंतजाम किए जा रहे हैं. अब अचानक कार्यक्रम के पीछे खिसकने की संभावनों ने तैयारी की गति को भी हल्का किया है. उम्मीद है कि स्थापना दिवस के बाद की खेलों की नई तारीख तय की जाएगी.

नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीटवन विभाग के राष्ट्रीय खेलउत्तराखंड राज्य स्थापना दिवसNATIONAL FOREST SPORTS MEET

