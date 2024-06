ETV Bharat / bharat

यूपी में उत्तराखंड रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, कंडक्टर की मौत, 14 घायल, 5 गंभीर - Accident of Uttarakhand Roadways bus in UP

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : 16 hours ago

यूपी में उत्तराखंड रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत ( PHOTO- ETV BHARAT )

हल्द्वानी: उत्तराखंड रोडवेज की बस उत्तर प्रदेश के नैनीताल-रामपुर हाईवे पर बिलासपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई. हादसे में रोडवेज के बस परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चालक समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी को उपचार के लिए रामपुर और बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि पांच यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना देर रात की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, हल्द्वानी रोडवेज डिपो की बस मंगलवार देर शाम हल्द्वानी से दिल्ली के लिए चली थी. देर रात करीब 11:30 बजे नैनीताल-रामपुर हाईवे पर बिलासपुर के पास बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस में बैठे परिचालक मनीष मिश्रा की मौत हो गई. वहीं चालक समेत बस में सवार यात्रियों कुल 14 लोगों को चोटें आई हैं. सभी को रामपुर और बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उधर परिचालक मनीष मिश्रा की मौत से रोडवेज कर्मचारियों में शोक की लहर है. घटना की सूचना मिलने पर एआरएम हल्द्वानी सुरेंद्र बिष्ट मौके के लिए रवाना हो गए हैं. बस हल्द्वानी से रात 9 बजे दिल्ली के रवाना हुई थी जबकि घटना रात 11:30 बजे के करीब हुई है. एआरएम हल्द्वानी सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि वह खुद मौके पर पहुंच चुके हैं. गंभीर रूप से 5 घायलों को बरेली के राम मूर्ति अस्पताल को रेफर किया गया है. जबकि कुछ घायलों का रामपुर के अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसा बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने-सामने से हुआ है. हादसे के कारणों का अभी पता चल नहीं सका है. घायलों में कई यात्री उत्तराखंड के शामिल हैं.