NCRB रिपोर्ट: अवैध हथियार रखने के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे आगे, जानें देश में कौन सा स्थान

By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2025 at 8:42 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 8:51 PM IST
देहरादून: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2023 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अवैध असलहा रखने के मामले में उत्तराखंड के लोग हिमालयी राज्यों में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार 1767 लोगों पर असलहा रखने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. 1184 अवैध और चार वैध असलहों के साथ पकड़े गए हैं. असलहा रखने के मामले में उत्तराखंड का देश में सातवां स्थान है.
आधुनिक दौर में असलहों को इंटरनेट में वायरल करने से भी परहेज नहीं किया जा रहा है. वैध और अवैध असलहा रखने को लोग शौक समझने लगे हैं. आपराधिक घटनाओं के मुताबिक, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गोली चला दी जाती है. हालांकि इसे पुलिस की तत्परता ही कहा जाएगा कि साल 2023 में 1767 लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया और 1184 अवैध और चार वैध असलहे बरामद किए गए हैं. अवैध असलहों का प्रयोग आपराधिक वारदातों के लिए हुआ है और असलहों से सबसे अधिक हत्याएं और जान से मारने की कोशिश हुई है.
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में हिंसक अपराध हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले बढ़ गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में प्रदेश में 3162 हिंसक अपराध के मामले दर्ज हुए. साल 2022 में 3923 और साल 2023 में 3570 मामले रिकॉर्ड हुए हैं. साल 2023 में पुलिस ने मात्र 58 प्रतिशत मामलों में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. यानी अधिकांश मामले लंबित पड़े हैं. वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग और सरकार अपराधों कम और अपराधियों पर लगाम लगाने की बार-बार दावा करती है.
अवैध असलहा मामले की राज्यवार सूची
|राज्य
|दर्ज मुकदमे
|बरामद असलहे
|हिमाचल प्रदेश
|24
|04
|उत्तराखंड
|1767
|1184
|पश्चिम बंगाल
|1349
|1337
|अरुणाचल प्रदेश
|15
|10
|नागालैंड
|74
|73
|मणिपुर
|89
|81
|मिजोरम
|29
|25
|त्रिपुरा
|06
|05
|मेघालय
|09
|06
(नोट- आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार)
वहीं पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश भरणे ने बताया कि अवैध असलहा रखने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. प्रदेश में गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अपराधी कोई भी हो, सलाखों के पीछे ही जाएगा.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों पर करारा प्रहार— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) September 5, 2025
18 घंटे में थार लूट का मास्टरमाइंड अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार#UKPoliceStrikeOnCrime #udhamsinghnagarpolice pic.twitter.com/UqkGpfb8Zh
अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़: नवंबर 2024 में पुलिस ने उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. इस मामले पर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था. आरोपी से भारी मात्रा में असलहे, सामग्री और उपकरण बरामद किए गए थे. आरोपी से 04 तमंचे 315 बोर, 03 तमंचे 12 बोर, 01 देसी बंदूक 12 बोर और 01 पोनी देसी बंदूक 12 बोर बरामद की गई थी. इसके साथ ही 06 कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 कारतूस 12 बोर और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख – किच्छा क्षेत्र में हुए हत्या प्रकरण का एक और अभियुक्त हत्या में प्रयुक्त राइफल सहित गिरफ्तार— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) August 28, 2025
➡️ मामले से सम्बंधित 03 आरोपियों को पूर्व में गिरफ़्तार कर भेजा जा चुका है जेल।#UKPoliceStrikeOnCrime #udhamsinghnagarpolice pic.twitter.com/Dhcp79aixN
