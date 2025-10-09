ETV Bharat / bharat

NCRB रिपोर्ट: अवैध हथियार रखने के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे आगे, जानें देश में कौन सा स्थान

देहरादून: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2023 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अवैध असलहा रखने के मामले में उत्तराखंड के लोग हिमालयी राज्यों में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार 1767 लोगों पर असलहा रखने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. 1184 अवैध और चार वैध असलहों के साथ पकड़े गए हैं. असलहा रखने के मामले में उत्तराखंड का देश में सातवां स्थान है.

आधुनिक दौर में असलहों को इंटरनेट में वायरल करने से भी परहेज नहीं किया जा रहा है. वैध और अवैध असलहा रखने को लोग शौक समझने लगे हैं. आपराधिक घटनाओं के मुताबिक, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गोली चला दी जाती है. हालांकि इसे पुलिस की तत्परता ही कहा जाएगा कि साल 2023 में 1767 लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया और 1184 अवैध और चार वैध असलहे बरामद किए गए हैं. अवैध असलहों का प्रयोग आपराधिक वारदातों के लिए हुआ है और असलहों से सबसे अधिक हत्याएं और जान से मारने की कोशिश हुई है.

अवैध हथियार रखने के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे आगे (PHOTO- ETV Bharat)

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में हिंसक अपराध हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले बढ़ गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में प्रदेश में 3162 हिंसक अपराध के मामले दर्ज हुए. साल 2022 में 3923 और साल 2023 में 3570 मामले रिकॉर्ड हुए हैं. साल 2023 में पुलिस ने मात्र 58 प्रतिशत मामलों में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. यानी अधिकांश मामले लंबित पड़े हैं. वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग और सरकार अपराधों कम और अपराधियों पर लगाम लगाने की बार-बार दावा करती है.