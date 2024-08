ETV Bharat / bharat

बेटियों को पेंशन का हक देने की तैयारी में धामी सरकार, यूपी के बाद देश का दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड - daughters have right to pension

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : 54 minutes ago | Updated : 39 minutes ago

उत्तराखंड में बेटियों को पेंशन का हक देने की तैयारी ( ETV Bharat )

उत्तराखंड में बेटियों को पेंशन का हक देने की तैयारी (ETV Bharat) देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के राजकीय कर्मचारी अथवा पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति देने जा रही है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया ऐसे राजकीय कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी जिनकी पुत्री के तलाक की प्रक्रिया उनके जीवित रहते हुए पूर्ण हो जाती है, वह उन पर पूर्ण रूप से आश्रित होने की दशा में पात्रता पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृति की जा रही है. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा इस व्यवस्था में ऐसी पुत्रियां भी शामिल होंगी जिनका अपने माता-पिता के जीवित रहने के दौरान न्यायालय में तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई हो, माता-पिता के मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो.

