आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने दिया इस्तीफा, संयुक्त राष्ट्र में सेवा के लिए हुआ चयन
आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को आवश्यक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2025 at 4:34 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वर्तमान में एसएसपी पौड़ी गढ़वाल के रूप में तैनात लोकेश्वर सिंह का चयन संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में हुआ है. आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को आवश्यक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है.
अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आईपीएस लोकेश्वर सिंह उत्तराखंड कैडर से कार्यमुक्त होकर इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में अपनी नई भूमिका का दायित्व संभालेंगे. उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पौड़ी के पद पर कार्यरत हैं. आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह चयन संयुक्त राष्ट्र (UN) से सम्बद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में हुआ है. यह चयन एक कठिन और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिसमें विश्वभर के योग्य अधिकारी भाग लेते हैं.
लोकेश्वर सिंह साल 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. उन्होंने पिछले 11 सालों के दौरान उत्तराखंड पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
उन्होंने हरिद्वार, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं और वर्तमान में पौड़ी जनपद की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं. अब वह अपनी नई अंतरराष्ट्रीय भूमिका में संस्थागत अखंडता (Institutional Integrity), शांति स्थापना (Peacekeeping) और सतत विकास (Sustainable Development) जैसे वैश्विक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे. उनकी नियुक्ति न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत और उत्तराखंड दोनों के लिए गौरव का अवसर है, क्योंकि इससे भारत का प्रतिनिधित्व और प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा.
लोकेश्वर सिंह ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को आवश्यक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है. अनुमोदन प्राप्त होने के बाद वह उत्तराखंड कैडर से कार्यमुक्त होकर इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में अपनी नई भूमिका का दायित्व संभालेंगे.
बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी रचिला जुयाल ने भी अपना इस्तीफा दिया था. उन्होंने इस्तीफा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूर किया था. रचिता जुयाल साल 2015 की IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छा जाहिर की थी.
रचिता जुयाल के अलावा आईएएस अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने भी स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए आवेदन किया हुआ. लेकिन अभी तक उत्तराखंड शासन ने बीवीआरसी पुरुषोत्तम के वीआरएस पर कोई निर्णय लिया है. आईएएस अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम का वीआरएस इस कारण चर्चाओं में है, क्योंकि उनके पास अभी 12 साल की सर्विस बची हुई है. आईएएस अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम 2004 बैच के अधिकारी है.
पढ़ें---
- IPS रचिता जुयाल का इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया मंजूर, सेवा से जल्द रिलीज होंगी अफसर
- हरिद्वार भूमि घोटाले से फिर चर्चा में आईं IPS रचिता जुयाल, इस्तीफे के बीच मिली जांच की बड़ी जिम्मेदारी
- IPS अधिकारी रचिता जुयाल ने दिया इस्तीफा, जानिये इसकी बड़ी वजह
- उत्तराखंड में IPS-PCS अधिकारियों के तबादले, अल्मोड़ा SSP बने रामचंद्र राजगुरु